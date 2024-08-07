百勝次季多賺7.6% 首席財務官請辭

經營利潤創同期新高 第二財季內，集團總收入按年增長0.94%至26.79美元；同店銷售額達去年同期的96%，同店交易量增長4%。上半年集團淨利潤按年升2.67%至4.99億美元，總收入升1.18%至56.37億美元。

季內經營利潤率9.9%，按年上升0.2個百分點，上半年計則跌0.7個百分點至11.4%；季度經營利潤增長3.5%至2.66億美元，創同期新高，上半年則跌4.9%至6.4億美元。

按品牌劃分，肯德基上季收入升1.51%至20.14億美元，同店銷售下跌3%，經營利潤跌3.29%至2.64億美元。必勝客上季收入跌2.52%至5.4億美元，同店銷售跌8%，經營利潤升逾一成至4,000萬美元。

截至今年6月底，集團門店總數15,423家，其中肯德基門店達10,931家，必勝客門店達3,504家，按年同升逾14%；次季集團淨新增401家門店，其中加盟店淨新增99家，佔比25%。

集團維持2024財年目標不變，即淨新增約1,500至1,700家門店；資本支出約在7億至8.5億美元之間；並以季度現金股息和股票回購形式向股東回饋創紀錄的15億美元。

首席執行官屈翠容表示，上半年肯德基的咖啡銷售額已超過10億元人民幣，售出約1.2億杯咖啡，按年增36%，而旗下咖啡品牌肯悅肩並肩咖啡（KCOFFEE）從3月的100家門店已經翻3倍，至7月接近300家門店，料至年底將增到500至600家。

肯德基的新店投資回本期保持在兩年，必勝客的新店投資回本期亦縮短到兩至3年，約80%的新門店在3個月內達到月度收支平衡。集團會透過降低菜單和營運的複雜性，並利用自動化和人工智能（AI）的協助，改善營運效率。

大行嗌買 股價漲10% 另外，集團首席財務官楊家威以私人理由請辭，9月底生效；首席投資官Adrian Ding獲委任為暫代首席財務官，10月1日起生效。

券商花旗及高盛同維持百勝的「買入」評級，目標價分別為559.9元及406元。該股昨收報252.8元，升10.59%。

百勝中國次季業績摘要