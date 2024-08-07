九倉置業：港紙貴礙消費

吳氏坦言，上半年商場及寫字樓均有減值，前者減值較多。物業估值因應市況調整，而公司一向較同行保守，資產淨值較5年前跌16%。假設本港零售表現穩健或上揚，減值可望穩定下來，但若零售市場表現續弱，不排除下半年再有減值需要。

旗艦商場出租率逾94% 九置上半年撇除出租物業減值後的基礎淨盈利按年上升2.09%至31.23億元。旗艦物業海港城和時代廣場的商場部分上半年俱見收入和營業盈利上升，被寫字樓的倒退拖後腿，提到「租戶紛紛尋求縮減規模和節省成本的選擇，市場對大型單位需求微弱……（海港城）租賃活動主要由中小型單位帶動」。6月底，海港城及時代廣場商場出租率分別為97%及94%，寫字樓只有88%和87%。

市場一直期望香港通關後盡快回到疫情前狀況，吳天海稱「復常還復常，市場還市場」，市民個人生活已回復正常，但疫情令香港關閉3年，影響市場定位及競爭力，現時部分經濟表現仍未回到疫前水平。零售市場與疫情期間比較是「比上不足，比下有餘」，預期下半年零售市道不會有太大變化。

他早前以利率、匯率、空缺「三高」形容香港經濟及零售的挑戰。零售未來表現取決於匯率及息率走勢，目前預料利率已見頂，並有機會在未來數月減息，港元匯價近日有跌，相信利率高及匯率高有望在未來6至12個月緩解，惟人手短缺難以解決，亦是全港面對的問題，導致成本增加。

她指，北上消費對旗下商場或多或少有影響，但人流及及時租停車場收入大致穩定，如屯門的商場上半年人流較去年下半年升1.8%。置富會積極研究引入更多新品牌、增強體驗消費等，吸引消費者留港，並會適時檢討物業組合的定位，包括將面積較大的舖位重新間隔，提升競爭力。目前本港失業率低企，工資穩定增長，加上下半年有望減息、強勢的港元回落，或令北上消費熱情減退，相信有助本港零售表現。

九龍倉置業中期業績摘要