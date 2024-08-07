霸菱：中港股估值低 長線可吼

近日美、日股市大跌，據報有部分「聰明錢」轉移目光至中港股市。有分析指，目前內地及香港股市的估值處於歷史區間的低位，為長線投資者帶來具有吸引力的買入點；考慮到低基數效應，預計企業基本因素於未來數月有改善，加上內地當局近期推出股市改革措施，有助提高股市的整體質素，相信首次公開招股（IPO）活動會開始增加，將提供更多投資於中國企業的好機會。

黑芝麻智能傳下限定價 投行霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，隨着經濟逐步正常化，該行已由下而上的角度物色估值具吸引力且結構性增長強勁的投資機會，可持續增長、供應鏈自給自足、科技創新及環境意識等結構性趨勢有望繼續呈現，同時利好新基礎建設、國內消費、醫療保健、科技本地化及可持續發展等行業及主題的中長線前景。

瑞銀全球新興市場股票策略師Sunil Tirumalai亦指出，在近期出現多個全球宏觀風險的背景之下，內地股市相對具備防禦性。資深股評人陳炳強認為，近日港股走勢相對硬淨，反映外資參與度不大，故受外圍影響也有限，且人民幣反彈亦帶來支持。

港元一個月拆息7連跌 此外，反映利息成本的香港銀行同業拆息（HIBOR）方面，昨日隔夜息報3.91036厘，一星期報4.02107厘，與樓按相關的一個月拆息降至4.23756厘，連跌7天；3個月則報4.38077厘。