產經

人行續收水 人幣官價一周高

離岸人民幣近日表現 離岸人民幣近日表現
離岸人民幣近日表現
亞洲財金官員密集開會為「熊市」降溫之際，中國人民銀行周二繼續淡定「收水」，進行6.2億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，續創逾9年來常規操作以來單日規模最小，全日淨回籠2,156.5億元，8月連續4個交易日「收水」逾1.09萬億元。昨由官方開出的人民幣中間價更重上7.1318的一周高位，與市場預測偏離大幅收窄至逾一年來新低，凸顯監管層樂於讓匯率進一步提升市場化水平。
銀行估當局全面降準
儘管人行昨按兵不動，但官媒引述民生銀行首席經濟學家溫彬意見指，考慮到8至12月中期借貸便利（MLF）到期規模逐步增大，後兩個月均達1.45萬億元，且第三季起政府債融資規模也明顯提升，為彌補基礎貨幣缺口、穩定貨幣供應規模、改善商業銀行流動性指標，以及緩解續做MLF的壓力，人行可能實施全面降低存款準備金率25至50點子，或釋放5,000億至一萬億元長期資金。
市場對降準降息的預期驟增，原因之一或與人民幣匯率逐步企穩有關，目前匯率承壓對貨幣政策加大寬鬆空間的掣肘相對上月減弱。人民幣在岸價昨日下午4時30分收報7.1469，按日略跌84點子，昨晚離岸價則在7.15左右徘徊，即每百港元兌91.75元人民幣。
中海首7月賣樓挫16%
不過，上月人行聯動減息之後，內房同月銷情未見大改善。中國海外發展(00688)的7月合約物業銷售額約131.92億元，按年升幅縮至10.4%；首7個月銷售額約1,615.7億元，按年降15.9%。中海旗下中國海外宏洋集團(00081)7月實現合約銷售額22.3億元，按年跌4.1%。
融創中國(01918)7月銷售額僅約14.1億元，比去年同期大跌72.46%。時代中國(01233)同月銷售額約8.55億元，首7個月銷售額累計約51.46億元，按年跌49.84%。
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