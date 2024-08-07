道指早段回升548點 經濟數據成關鍵

昨日亞洲股市普遍有所反彈，美股3大指數於早段向好，道指曾升548點，報39,251點；標指升93點，報5,279點；以科技股為主的納指升290點，報16,490點。經歷一輪回調後，投資界對後市看法仍然分歧。最重要的是美國能否像先前市場預期般進入經濟「軟着陸」的情景，才能夠支撐股市的高昂估值，故未來數周的經濟數據表現至為關鍵。

近日美國股市的拋售很大程度來自經濟衰退恐慌，因為之前市場並未為衰退進行定價，反而一面倒地押注通脹穩步回落而且經濟不會衰退的「軟着陸」。作為曾經的美股大淡友─摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson坦言，現時投資者開始對經濟增長持更悲觀的看法，因為上周公布的數據「挑戰了市場參與者對經濟軟着陸的觀點」。

多家證券平台傳登入困難 他指出，今年以來消費表現一直疲弱，因此「股市的風險回報整體上仍然不利」。在現階段，除非盈利預期向下修正的趨勢明確扭轉，否則大多數股票估值仍然不便宜。他續稱，假設經濟實現軟着陸，合理的市盈率估值倍數應該接近19倍，這意味目前股市仍然被高估。

今年稍早前，Wilson跟隨市場主流觀點上調了對標指的年終目標預測。儘管如此，他仍不斷強調股市有回調風險，似乎反映出他的看淡之心仍然不死，也許上調目標也非他所願，只是礙於壓力才隨波逐流。畢竟之前同樣看淡美股的摩通首席環球市場策略師Marko Kolanovic，在上月已傳出離職消息，據指是由於他估錯大市而且不肯轉軚。

股市突如其來的變化，除了干擾到一眾專家與大戶的分析，散戶亦深受其害。據了解，包括嘉信理財、富達等多家美國證券交易平台在周一美股交易時間的早段，都出現帳戶登入困難等技術問題，疑似與上游供應商有關。

Palantir經調整多賺85% 企業消息方面，大數據分析公司Palantir公布了截至6月底止一季業績，期內收入按年升27.15%至6.78億美元；列帳純利按年增長3.76倍至1.34億美元；經調整純利按年增長85.2%至2.21億美元。該公司上調了全年業績指引，預測收入介乎27.42億至27.5億美元，先前為介乎26.77至26.89億美元，並預期按公認會計準則可以實現全年內每個季度的正數經營溢利及純利。Palantir股價早段曾升11.29%。