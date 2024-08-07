日料再加息 Yen兌港元明年上望6算

日圓匯價昨日升勢回順，兌每美元在昨日本港開市前不久觸及143.62後便反覆向下，一度跌穿146，每百日圓兌港元低見5.32，使美匯指數也收復103關口。然而，由於日本央行會持續上調利率，而美國聯儲局則即將開始減息周期，遊日港人要以之前的「激安價」兌日圓，好可能已是「蘇州過後無艇搭」！

當地實際工資逾兩年首升 現階段美國9月減息可謂已無懸念，交易員押注減0.5厘的機會高達73.5%。瑞銀估計，日央行10月會再加息0.25厘，至0.5厘，之後為了讓來年春季勞資談判再次實現大幅加薪，再一次加息要等到明年3月，屆時料加到0.75厘，6月再把息口加到一厘，作為本輪加息周期的終點。

不過，由於美日貨幣政策已不像之前懸殊，瑞銀把日圓兌每美元今年底預測由160升至145，明年底的預測則由140升至130，屆時每百日圓兌港元上望6算。

另一方面，日本新出爐的經濟數據好壞參半，6月份家庭開支按年縮1.4%，差過預期，連跌兩個月，截至6月為止的12個月內，除了今年4月外，其他月份一律按年下跌。不過，6月扣除通脹後的實際工資按年升1.1%，為27個月以來按年變幅首度轉正，名義工資按年升4.5%，更是遠超預期，底薪亦比去年同月升2.3%，增幅為接近30年最勁，令市場憧憬消費有救，繼而進入日央行最樂見的良性循環和一直強調的加息條件─通脹與工資互相推高。

民望低迷的日本首相岸田文雄引用上述工資數據揚言，日本經濟處於強勁的「新階段」，政府將繼續促進經濟和財政管理，並與日央行密切合作。

日本生命保險基礎研究所經濟調查部長齋藤太郎卻質疑，6月實際工資之所以轉正，很大程度來自「補水」，7月有機會再度轉負，可持續正增長仍取決於通脹回落至底薪增幅以下，圓匯轉升及股市大跌都是負面因素。

航運巨頭日本郵船的會長曾我貴也卻認為，近期日股暴瀉不過是投資者調整倉位，日本經濟基本面並無轉壞。

日圓匯價年內走勢