宏觀剖析：減息周期利好新興股市

近期投資者從新聞看到許多令人擔憂的事情，由意料之外的法國選舉，以至通脹持續高企，加上美國大選等「已知的不明朗因素」，上述事情構成錯綜複雜的金融市場環境。因此，若能夠不受市場噪音影響，並聚焦於對金融市場最為重要的因素至關重要。

第二季經濟數據證實對經濟軟着陸的預期，其中經濟活動持續，通脹正朝正確方向發展。環球多個主要央行已開始減息，包括瑞士央行、加拿大央行及歐洲央行，預期美國聯儲局將於第三季開始減息。

隨着利率開始下調，新興市場股票似乎更具吸引力。許多新興經濟體的通脹情況已受到控制，實行審慎財政政策同時受惠於當前的製造業復甦。

債券續發揮一定作用 今年人們對各地選舉非常擔憂。早前已經指出，政治局勢相當重要，因其影響往往需要數月甚至數年才會顯現。在許多情況下，各地選舉結果反映出選民對現任政府的不滿，例如南非、印度、法國，當然還包括英國，這與政治共識普遍受到質疑一致。

當然，最重要的選舉莫過於11月舉行的美國大選，無論誰勝誰負，保護主義很可能仍是美國政策的重點。假如美國共和黨大獲全勝，即很可能同時贏得國會參眾兩院和總統寶座，確實引發金融市場對擴張性財政政策的憂慮，或導致長期債券孳息率上升，因為投資者擔憂財政赤字持續，這亦是認為政府債券提供的多元化效益，可能不及過去的原因之一。

然而，減息應利好孳息曲線，作為投資組合的回報來源，固定收益仍發揮重要作用（即持有債券的基本原因）。今年採取簡單的投資策略，到目前為止已帶來收益，溫和的經濟增長環境利好股市。孳息曲線倒掛（即短期利率高於長期利率）意味債券投資者宜等待更佳的水平，或更加明確的經濟衰退風險迹象。

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