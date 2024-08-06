專家樓評：港樓下半年料量穩價回

香港金融管理局最新數據顯示，今年次季住宅負資產個案錄得30,288宗，涉及金額1,549.92億元。對比首季錄得32,073宗及1,653.49億元，宗數及金額按季分別輕微回落1,785宗或5.6%及103.57億元或6.3%。

負資產拖欠宗數仍屬超低 負資產個案仍保持高水平，主因2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，目前樓價高位回落逾兩成，大部分於2020至2022年樓價高企並採用八成或以上按揭入市的業主，便有較大機會陷負資產。

值得留意的是，負資產個案中，逾3個月未償還按揭貸款的拖欠比率，由去年第三季的0.02%，連升3季至今年第二季的0.11%，創自去年金管局首次公布該數字後的新高，惟按比例計算，實際拖欠宗數大約僅33宗，仍屬超低水平，顯示絕大部分業主的供款能力仍算穩健，銀行借貸風險可控。

不過，有意置業人士仍要留意市況，要先衡量自身經濟情況及供款能力，同時避免借太盡，並謹記按時供款，以及預留至少半年的後備資金。

差餉物業估價署資料顯示，私人住宅售價指數曾於撤辣後連升兩個月，惟5月份已掉頭回落，最新6月私人住宅售價指數報305.3點，連跌兩個月，創逾7年半新低。由於一手貨尾積壓，發展商下半年將繼續以低價策略去貨，令二手樓價受壓，銀行估價仍偏向審慎，料下半年樓市呈「量穩價回」的狀態。

近月樓價走勢回軟，預期負資產宗數或於第三季回升。最新美國聯儲局議息會宣布基準利率維持不變，聯儲局主席鮑威爾表示經濟正接近適合減息水平，而近期指標表明美國就業增長有所放緩，以及失業率有所上升，美國消費物價指數（CPI）升幅已連跌3個月至6月的3%，創近12個月新低，如有充分數據支持，9月或將開始首次減息，屆時對樓市將有正面支持。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦