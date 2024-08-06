●地產代理監管局發出新執業通告，就物業買賣收取佣金及銷售一手住宅提供優惠作出指引，以促業內公平競爭，鼓勵地產代理公司制訂書面佣金政策，必須自行就其收取的佣金金額作出商業決定或與客戶個別協商，而並非以任何形式集體訂定佣金率。若地產代理公司提供優惠，須將提供予準買家的優惠，以書面形式告知，並向買家提供優惠書的正本，須述明優惠的實際數額，顯示如何計算優惠金額的公式。通告將於今年11月1日生效。