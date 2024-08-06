地產速報一覽
●未補價第二市場居屋都要減價吸客。世紀21奇豐莊振耀表示，大圍雲疊花園6座中層H室，實用面積約591方呎，三房間隔，原先叫價490萬元，放盤約3個月，減價52萬元後，以438萬元成交，減幅約10.6%，呎價約7,411元。
●市場消息透露，西南九龍GRAND AUSTIN第1座中層B室，實用面積約1,298方呎，近日以約3,550萬元售出，呎價約27,350元。原業主於2014年7月以約3,428.9萬元購入單位，約10年帳面僅升值約3.5%。
●地產代理監管局發出新執業通告，就物業買賣收取佣金及銷售一手住宅提供優惠作出指引，以促業內公平競爭，鼓勵地產代理公司制訂書面佣金政策，必須自行就其收取的佣金金額作出商業決定或與客戶個別協商，而並非以任何形式集體訂定佣金率。若地產代理公司提供優惠，須將提供予準買家的優惠，以書面形式告知，並向買家提供優惠書的正本，須述明優惠的實際數額，顯示如何計算優惠金額的公式。通告將於今年11月1日生效。
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