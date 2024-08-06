銅鑼灣全幢商廈放售 市值14億

經濟前景去向未明，市場再有核心區全幢商廈放售，最新為銅鑼灣開平道1號CUBUS全幢銀座式商廈。市場指出，項目市值約14億元。

高力及第一太平戴維斯表示，獲委託聯合出售上述商廈，意向書截標日期為10月8日。物業樓高25層，佔地約4,048方呎，建築面積約67,886方呎，每層約2,657至3,574方呎。據悉，該廈由豐泰地產投資持有。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，項目附近圍繞多幢甲級商廈、零售酒店等。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠指出，項目落成於2010年，租戶以國際餐廳、消閒娛樂為主。

投資者3幢商住物業求售 亦有業主大手放售旗下商住樓宇，萊坊表示，位於佐敦及太子的3幢全幢商住物業，以私人協商形式放售，市值共約2.6億元。據悉，該批物業由本地投資者持有。

其中，佐敦廟街95至97號全幢物業樓高6層，提供兩個地舖及35伙住宅，市值約一億元。同區寶靈街11號及上海街48號全幢物業，提供兩個地舖及10伙住宅，市值約8,000萬元。

至於太子西洋菜北街324號林珊閣，樓高15層，設兩個地舖、4個寫字樓單位以及12伙住宅，市值同約8,000萬元。萊坊投資部董事馬勁聰表示，3項物業皆為單一業權，買家可一併或個別形式購入。

此外，第一太平戴維斯指出，旺角太子道西206至208號地舖及樓上住宅部分推出放售，合共約64.5%業權，估值約1.6億元。

物業為15層高商住樓宇，是次出售的商舖部分建築面積約2,313方呎，住宅部分的實用面積約13,871方呎。