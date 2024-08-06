租賃市況：維峰˙浚匯租金一年飆兩成半

租賃市場保持強勁走勢，租金增幅驚人，北角維峰‧浚匯一房戶以每月租金兩萬元租出，較一年前舊租約急升約25%，呎租約74.9元料為項目高位。

中原陳家鴻表示，上述單位為項目中低層A室，實用面積約267方呎，每月叫租約2.05萬元，最後略減約500元租出，相比對上租約每月1.6萬元，新租金上調約4,000元。他續稱，項目租盤暫已完全消化，至於買賣放盤入場價約600萬元，按現時呎租約66至75元計，買家入市收租料可享逾4厘回報。

利奧坊‧凱岸呎租67元 事實上，樓價下跌，租金攀升，推動租金回報率向上。該行黃家全指出，旺角利奧坊‧凱岸2座中層L室，實用面積約193方呎，開放式間隔，以月租1.3萬元租出，呎租約67.4元。業主則於今年3月樓市撤辣後才以353萬元買入單位，現享租金回報約4.4厘。

此外，內地學生租務需求持續，中原翁梓軒稱，銅鑼灣樂聲大廈B座高層5室，實用面積約343方呎，兩房間隔，由兩名內地生以每月租金1.93萬元零議價承租，並預付一年租金逾23萬元，呎租約56.3元。