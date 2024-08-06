新盤概況：緹外萬呎院墅售逾10億 九龍新高

上述巨宅外設13,174方呎花園及929方呎前庭，屬五房五套間隔，設有5間工人房，呎價約90,318元。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次為繼今年3月以10億元破頂價售出院墅B後，再度錄得新高價成交。嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮稱，項目至今累售22伙，總成交金額逾77億元。

凱和山單日錄3宗成交

資料顯示，是次院墅A的買家可享樓價4.25%的從價印花稅津貼，即涉及4,369萬元。發展商向買家提供家具津貼現金回贈，涉及8,800萬元。該物業的85%樓價可於明年1月支付，享提早佔用優惠。