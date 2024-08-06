新盤概況：緹外萬呎院墅售逾10億 九龍新高
新盤市場交投疏落，超級豪宅亦增加回贈吸引買家。嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，通過招標售出院墅A，實用面積11,382方呎，連同雙車位成交價為10.28億元，刷新九龍區一手市場歷來最高紀錄。然而，該買家可獲的津貼優惠及回贈最高達1.3億元。
上述巨宅外設13,174方呎花園及929方呎前庭，屬五房五套間隔，設有5間工人房，呎價約90,318元。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次為繼今年3月以10億元破頂價售出院墅B後，再度錄得新高價成交。嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮稱，項目至今累售22伙，總成交金額逾77億元。
凱和山單日錄3宗成交
資料顯示，是次院墅A的買家可享樓價4.25%的從價印花稅津貼，即涉及4,369萬元。發展商向買家提供家具津貼現金回贈，涉及8,800萬元。該物業的85%樓價可於明年1月支付，享提早佔用優惠。
未有大規模全新盤推售之下，市場缺乏焦點，其他餘貨盤僅錄零星交投。路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨日連錄3宗成交。其中5座7樓H室，實用面積396方呎，一房間隔，成交價462.2萬元，呎價約11,672元。該盤迄今累售約125伙，套現逾6億元。
NOVO LAND 3B期加推78伙
此外，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨晚加推價單4號，涉78伙，折實平均呎價約12,176元。項目安排本周五發售154伙，包括以價單形式出售125伙。
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