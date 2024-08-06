業主劈價 要錢唔要貨

荃灣單日20減價盤 北角百福5年蝕33% 股市震盪，二手樓市亦難以獨善其身，業主加快劈價要錢唔要貨，荃灣昨日單日即錄逾20個減價盤，上車盤荃威花園有兩房單位減幅約11%。而近日樓價跌勢加劇，港島私人屋苑北角百福花園三房單位，成交價冧到「5球」有交易，約5年帳面蝕約33.3%。

環球金融市場急瀉，淡市下二手業主為求出貨套現，昨日即時減價。美聯鍾家豪表示，荃灣放盤減幅普遍約5%，而上述荃威花園C座中低層放盤，實用面積約555方呎，原先叫價450萬元，昨日減價50萬元，最新叫價僅400萬元，呎價約7,207元。同區寶雲滙7座低層戶，亦劈價100萬元，現叫價1,000萬元。

區內個別業主更劈至「蝕本價」賣樓。他指，映日灣2座中低層開放式放盤，原業主2019年以400餘萬元購入，原先叫價410萬元，帳面仍高於入貨價，昨日即減20萬元，最新放盤價僅390萬元，若零議價下沽出，仍較5年前做價帳面低約3.9%。

萬寶傳198萬沽10載低 事實上，近日二手市場淡靜，業主只能以新低價沽貨。中原林龍南稱，百福花園百祥閣低層G室，實用面積約547方呎，有裝修，3月仍叫價560萬元，減價60萬元獲用家承接，呎價跌至約9,141元。原業主於2019年5月以750萬元買入，帳面蝕250萬元。

部分私樓做價更已跌穿「兩球」創近10年新低，屯門置樂三寶之一的萬寶大廈，向為全港細價樓指數。市場消息透露，該盤一個低層F室單位，實用面積約263方呎，市傳昨日僅以198萬元售出，呎價約7,529元。資料顯示，該廈登記成交價自2014年後未曾低於200萬元，是次成交較同類高位跌價逾40%。

新元中呎價返2016年 港鐵站上蓋住宅都要失守。中原王勤學表示，近日不少業主加大減價力度，元朗新元朗中心周末期間單日連錄新低價及蝕讓，其中4座低層G室，實用面積約466方呎，議價後以468萬元沽出，創屋苑兩房戶近8年新低，呎價約10,043元，重返2016年水平。

他又指，屋苑同日亦錄2座高層D室成交，實用面積約485方呎，以630萬元沽出，呎價約12,990元。原業主於2019年3月買入，約5年帳面蝕47萬元。

世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山迎海‧御峰10座中高層B室，實用面積約1,554方呎，四房間隔，連車位叫價2,798萬元，放盤約3個月，減價188萬元，剛以2,610萬元成交，呎價約16,795元。原業主2021年5月連車位以3,048萬元購入，持貨約3年帳面蝕438萬元，跌價約14.4%。

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