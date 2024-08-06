簡訊一覽

●內地智能手機製造商榮耀（Honor）據報得到地方政府大力支持，正尋求在深圳股市進行首次公開招股（IPO），預計明年初前登陸A股市場。內媒引述3份深圳市政府文件指，榮耀正取得研發資金、稅收減免及海外擴張的支持，有助提升其對投者的吸引力，並透露榮耀的目標是到2026年每年出貨一億部手機，比2023年增長75%，到2028年成為全球前3大手機供應商。

●今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約41萬億美元，相當於全球生產總值（GDP）的三分之一，按年略增約0.1%；利潤總額近3萬億美元，按年增長2.3%。沃爾瑪連續第11年成為全球最大公司，亞馬遜重返第二位，中國的國家電網繼續位列第3，第4和第5位的分別是沙特阿美和中國石化。

●保誠宣布，集團戰略事業群總裁吳立賢已決定於年底退任，此後將擔任執行總裁顧問至2025年6月。花旗香港「前一姐」伍燕儀將出任區域執行總裁，掌管集團大中華區、客戶及理財管理業務，並將加入集團行政委員會，常駐香港及向執行總裁華康堯匯報，委任於10月1日生效。

●瑞聯銀行（UBP）與法國興業銀行已經簽訂兩項獨家協議，瑞聯將收購法興旗下在瑞士的私人銀行業務及在英國的財富管理業務，預期兩項交易將在2025年第一季末完成，作價約9億歐元（約77億港元）。

●香港證監會周一與執法部門採取聯合行動，拘捕一名55歲男子，涉嫌是組織嚴密的「唱高散貨」集團骨幹成員，現正被拘留，以待今日在東區裁判法院進行聆訊。