印度綜合PMI差過預期

全球經濟景氣變化備受資金注視。近年受惠大量外資湧入的印度市場，據標普全球/滙豐公布，經季調後7月服務業採購經理指數（PMI）終值向下修訂，由前值60.5微降至60.3，差過市場預期確認初值升至61.6，但仍連續36個月擴張，並較長期均值高出逾6點，反映經營活動持續向上。

期內，印度服務業的成本上升及需求強勁推高收費通脹；產出增長加快至3年高；企業營商信心上升，服務業職位穩固增加。該國7月綜合PMI終值向下修訂，由前值60.9微降至60.7，差過市場預期確認初值升至61.4，但仍是連續第36個月擴張。

澳服務業增幅半年低 另一方面，據澳新集團（ANZ）數據，受累牛奶、蘋果及鋁價回調，新西蘭7月商品價格指數按月轉跌1.7%，前值升1.5%。按年升8.4%，前值升7.4%。以新西蘭元計則按月升0.2%，前值升0.3%；按年升11.5%，前值升7.2%。

鄰近的澳洲7月標普全球/Judo Bank服務業PMI經調整後終值向下修訂，由前值51.2降至50.4，遜市場預期確認初值僅跌至50.8，意味服務業連續6個月擴張，但增幅屬6個月最慢。同時，澳洲7月綜合PMI終值向下修訂，由前值50.7降至49.9，亦遜市場預期。

印尼上季GDP升逾5% 同處亞洲的新加坡6月總零售銷售按年跌0.6%至38億坡元，5月升2.2%；撇除汽車則按年跌3.1%，5月持平。經季調後，6月零售銷售按月跌3.7%，5月升2.4%；撇除汽車則按月跌2.9%，5月為升3.2%。另印尼4至6月國內生產總值（GDP）按年增5.05%，按季增長3.79%，雙雙優於預期，連續第3個季度按年增長超過5%。

此外，歐元區6月生產物價指數（PPI）按年跌幅為3.2%，預測為3.3%，前值為4.1%；另美國7月ISM非製造業指數為51.4，市場預期為51，前值為48.8。