恒大向許家印等7被告追討468億

與該訴訟有關的令狀及香港禁制令，此前受高等法院發出的保密令約束，該等保密令已於上周五（8月2日）解除。在該訴訟中，恒大尋求向7名被告收回據其聲稱為誤報、截至2017年12月底至2020年12月底止各年度財務報表支付的股息及酬金共約60億美元（約468億港元）。

清盤人亦以恒大名義據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。該等禁制令於今年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。

該訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性及恒大最終可能收回的金額存在不確定性。不過，過去半年，在本港法院圍繞許家印或丁玉梅的案件不斷曝光，包括6月底傳出許家印再遭入稟要求交出尖沙咀柯士甸道物業抵債。

內地傳促金融機構棄用羅兵咸 另一方面，中國恒大事件衍生出的審計風暴繼續發酵。隨着恒大地產被中證監指斥財務造假，原負責恒大審核工作的4大國際會計事務所之一的羅兵咸永道（PwC），近期累計遭逾30家上市公司叫停核數師職務。昨日更有外媒報道，內地監管機構4月以來對數家大型金融機構發「窗口指導」，口頭指示停用羅兵咸永道，但未有點名提及哪些企業因而停用羅兵咸永道，這也許就是陸續有國企客戶停聘羅兵咸永道為核數師的原因。