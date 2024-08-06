華23城住宅成交面積半年首升

由中央樓市政策「鬆綁」、取消按揭利率下限提振樓市等，到允許各地方政府購買存量房，以至房企推行花式促銷活動自我拯救，層層遞進的救樓市舉措開始展現成效。中指研究院發布數據顯示，無論是按周或按年比較，23個主要城市的樓市成交面積均見上漲，按周上漲7.15%，按年更是近半年來首次轉升，錄得上漲3.03%。

截至8月3日的一周來看，一及二線城市均出現按周及按年雙雙增長。一線城市的整體成交面積按周漲21.42%，較去年同期亦增20.35%。以城市劃分，廣州及深圳按周漲幅最大，達35.3%及35%；而深圳按年漲幅最為明顯，錄39.6%。不過，三及四線代表城市的整體成交面積按周仍跌10.36%，按年也降14.87%。