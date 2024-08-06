華23城住宅成交面積半年首升
由中央樓市政策「鬆綁」、取消按揭利率下限提振樓市等，到允許各地方政府購買存量房，以至房企推行花式促銷活動自我拯救，層層遞進的救樓市舉措開始展現成效。中指研究院發布數據顯示，無論是按周或按年比較，23個主要城市的樓市成交面積均見上漲，按周上漲7.15%，按年更是近半年來首次轉升，錄得上漲3.03%。
截至8月3日的一周來看，一及二線城市均出現按周及按年雙雙增長。一線城市的整體成交面積按周漲21.42%，較去年同期亦增20.35%。以城市劃分，廣州及深圳按周漲幅最大，達35.3%及35%；而深圳按年漲幅最為明顯，錄39.6%。不過，三及四線代表城市的整體成交面積按周仍跌10.36%，按年也降14.87%。
碧桂園賣樓仍年挫七成
然而，目前不少房企的賣樓成績也未回暖，碧桂園(02007)昨公布，7月單月共實現歸屬公司股東權益的合約銷售金額約34.1億元（人民幣‧下同），歸屬公司股東權益的合約銷售建築面積約38萬方米，按月分別下跌20.69%及5%，較去年同期則大挫71.74%及75.94%。
雅居樂集團(03383)7月預售金額合計約8.1億元，而對應建築面積為6.2萬方米，與6月大致相若，但按年仍跌64.31%及59.21%；上月平均價則約每方米13,038元，仍低過去年同期的14.21%。今年首7個月累計，預售額合共98億元，對應建築面積為70.9萬方米，平均價為每方米13,829元，按年各減67.86%、65.29%及73.55%。
美的置業(03990)截至7月底止的7個月合約銷售額錄約232.1億元，而相應的已售建築面積約206.3萬方米，前者幾乎「腰斬」，按年分別大減47.99%及41.83%。
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