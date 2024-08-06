中電半年多賺17% 派息維持63仙

商業客售電量上季增長降 截至6月底止半年，本港能源業務經營溢利按年僅升2.83%至41.65億元，原因是利息支出上升。財務總裁紀安立稱，此乃借貸成本微升0.1厘使利息支出增加1.3億元所致，6月底債務浮息及定息分別佔52%及48%，將保持相對平均；派息政策仍是透過業務發展，推動股息穩定上升。

上半年本港售電量按年增2.59%，但次季按年升幅降至1.73%，主要是天氣炎熱使同季住宅售電量按年增幅擴至4.49%之際，其餘3類客戶──商業、基建及公共服務、製造業均見增長較首季顯著放緩，其中佔比最大的商業客戶上季按年增長降至僅0.7%。

中電首席執行官蔣東強稱，本港業務未來增長，乃利潤管制協議下的固定資產平均淨值，隨着集團投資而擴大，如上半年所見。若下半年國際能源價格企穩或再降，電費或作相應調整。

港府早前向中電提出重大電壓驟降事故設立懲罰方案，蔣昨未表明集團最新的想法，說電壓驟降成因很多，或只有0.1秒，供電仍正常，但影響了客戶設備的運作，期望努力減輕有關影響。

他又說，政府曾訂立目標，2035年要有六至七成電力是零碳，以本港此類資源少，會考慮從外地引入，而核電好處是較太陽能和風力穩定，某程度暗示或增加從內地引入核電。

內地可再生能源規模望翻倍 由於為本港供電多年的大亞灣核電站停運大修等，內地業務上半年營運盈利按年倒退27.98%。蔣東強稱，整體營運表現穩定，下半年會好轉。

中電極罕有在業績公告提到「已經蓄勢待發，可於中期內將可再生能源組合的規模擴大一倍」，支持中央的「雙碳」目標。蔣沒說「中期」具體是何時，但提到目標是從目前約兩吉瓦（GW）及1.4吉瓦在建項目的基礎上，增到5至6吉瓦。當然，這個規模不及內地電力公司一年的新增容量。

他派定心丸稱，內地對可再生能源需求龐大，中電相關業務的發展勢頭良好，可帶來新的收入貢獻，往後的投資也會恪守「質優於量」，務求賺取合理回報，況且近期組件價格顯著下跌，新項目又不需政府補貼。儘管6月底應收補貼升至27.14億元，他稱一直都有收款，不認為有應收帳風險。

另外，中電不時被傳有意減持EA，蔣東強昨稱，為求有足夠資金發展，對項目或企業層面引入投資者俱持開放態度。他預期澳洲市場競爭仍會激烈，市場也素來波動，難準確預測之後表現。

中電中期業績摘要