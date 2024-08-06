港元拆息連跌3日 銀行紛削定存息

港元一個月拆息持續回落

市場預期美國聯儲局今年減息幅度會較大，港元拆息第3日全線回落，短中期拆息跌幅較大，與樓按相關的一個月拆息昨報4.3厘，跌3.38點子，連跌6日，創逾兩個月低位。港銀亦為減息作部署，至少6間港銀縮減定存息。

隔夜拆息昨跌約22.11點子，報3.87厘，創近一個半月新低，單日跌幅較上周五擴大；一星期及兩星期拆息分別報約4.11厘及4.2厘，挫約9.11點子及2.24點子，延續多日跌勢。而6個月及12個月拆息分別跌約1.35點子及1.31點子，報4.55厘及4.6厘，兩個月及3個拆息跌不足一點子。

滙豐3個月定期最多4.1厘 港銀陸續下調定存息率，「一哥」滙豐全新卓越理財尊尚客戶（即平均每日總值餘額至少780萬元）的3個月定期優惠年利率，由4.3厘下調至4.1厘，全面理財總值至少100萬元的全新卓越理財客戶3個月定存息亦由4.2厘降至4厘。

中信銀行（國際）港元定存息率亦廣泛下調，其中每日平均理財總值400萬元或以上的CITICdiamond客戶、起存額要求10萬元以上新資金，3個月、6個月及12個月期按日下調0.05厘、0.15厘及0.2厘，至分別3.85厘、3.8厘及3.45厘，舊資金更降至3.75厘、3.75厘及3.4厘。

中小行方面，富邦銀行下調多個定期的年利率0.1厘，只有一個月的最高定存息守在4厘，3、6及12個月存期最高息已降至3.9厘、3.8厘和3.7厘。大新銀行港元定存息率亦有所下調，全新VIP客戶3個月息率一周兩度劈0.1厘，現降至4厘，6個月則為3.7厘。

另外，華僑銀行6個月定期息由4厘減至3.88厘，3個月存期則維持4厘。