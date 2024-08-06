港營商活動連縮3個月

企業經營情緒悲足一年 未來勢減產 炎炎夏日，香港經濟卻持續吹着寒風！由標普全球發布的香港採購經理指數（PMI）7月份經季節調整後，雖然由6月的48.2回升至49.5，但仍連續3個月低於50以下的收縮區域，反映營商環境持續偏弱。報告坦言，香港私營企業7月的整體經營情緒維持悲觀，且該看法經已維持了一年之久！受訪企業表示因競爭加劇、經濟前景不明朗，故預計未來一年將會降低產量。

新增訂單縮累工作量降 所謂PMI，是機構以問卷形式向企業的採購部門查詢，了解他們實質的採購操作，對未來業務的看法，這對經濟趨勢具有一定的前瞻作用。

值得留意的是，在新增訂單縮減的情況下，7月香港企業的積壓工作量再度減少，就業水平跟隨產能壓力紓緩而下降，企業上月縮編主因在於離職空缺未有填補，而非裁員，所以7月員工成本升幅屬於溫和，乃6個月以來最慢。

負責該報告的標普全球財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，從最新PMI數據看到，營商環境依然低迷，只是下行速度開始減慢，新增訂單與產量跌幅收窄；從內地客戶新接的業務重拾升幅，扭轉了過去一年頹勢。

客戶需求好轉始有望復甦 上月香港的整體投入成本持續上漲，但升幅放緩至3年半最低。不過，私營企業於7月亦調高售價，藉此向客戶分攤成本升幅，令企業盈利壓力有所紓緩。7月以製造業的減產幅度最為顯著。潘氏指，雖然7月的整體營商情緒維持看淡，但悲觀程度並不如長期平均值明顯。然而，總括來說，要在不同的活動和就業指標中回復增長活力，客戶需求必須好轉。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則稱，PMI數字與一地出口關係較為密切，但回看香港並非一個出口主導型的經濟體，加上他認為相關PMI的設計有問題，數值應介乎0至100，但結果數值絕大部分時間都只是40至50，故PMI對香港而言參考價值有限。

展望下半年經濟，香港以服務業和金融業為主導，觀乎昨日亞太區其他股市跌幅明顯，港股表現算是相對堅挺，或吸引資金回流中港兩地股市，加上美國下半年減息，有利本地企業盈利好轉，惟本地零售，暫時仍受困於港人離境消費熱潮。

香港PMI近年變化