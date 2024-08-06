金價連跌4日 白銀插6％創3個月最殘

近日市場情緒急劇轉差，連帶大宗商品及加密貨幣等價格受到衝擊。其中現貨黃金連跌第4日，周一再跌逾2%，至每安士2,386美元；現貨白銀跌幅更大，昨日跌逾6%，見約3個月以來新低。至於有「數碼黃金」之稱的加密貨幣更是腥風血雨，比特幣及以太幣分別急挫逾15%及22%。

分析指，交易員正評估股市拋售潮和中東緊張局勢對金價有何影響。黃國英資產管理創始人黃國英認為，鑑於金價現時仍屬於偏高水平，故避險作用一般，但後市相比白銀等其他大宗商品應會較好。

加密幣挫 市值縮4萬億 據CryptoCompare報價，截至昨晚8時的24小時內，比特幣昨日曾失守每枚50,000美元關，低見49,585美元，之後回順至51,000美元水平；以太幣曾低見2,121美元，之後回順至2,200美元水平徘徊。

統計顯示，近日加密貨幣閃崩導致其總市值於過去3日過去蒸發5,000億美元（約3.9萬億港元），創一年多以來最勁。幣圈走弱除了受制於美國就業數據疲軟，以及科技公司業務增長放緩，有指市場對加密貨幣交易公司Jump Crypto大規模拋售有所擔憂，亦是原因之一。

要留意，早在6月市場便傳出美國商品期貨交易委員會（CFTC）正調查Jump Crypto的加密貨幣業務，包括其交易和投資活動。外界猜測，Jump Crypto是否面臨嚴峻的監管問題。至於加密幣交易平台BitMEX創始人Arthur Hayes昨日發文表示，指從傳統金融圈的消息得知，幣圈某個大平台「倒台」，正出售其所有的加密貨幣，雖然文章無直呼其名，但外界估計該平台正正就是Jump Crypto。

美經濟堪憂 油價回落 其他大宗商品方面，據報沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美調高9月亞洲付運油價，將阿拉伯輕質油標準售價溢價調高20美仙，是3個月以來首次，被視為是看好亞洲原油需求的徵兆，潛在原因包括反映了中國經濟傳統在9及10月較強勁的情況。

不過，國際油價周一仍因憂慮美國經濟衰退而繼續下跌，紐約期油及布蘭特期油曾同跌逾1%，分別見每桶報72.15美元及75.52美元。

比特幣價格急插 加密貨幣ETF周一受壓