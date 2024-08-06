美10年債息曾穿3.7厘逾13個月低

股神巴菲特投資旗艦巴郡曝光上季大手減持股票，重創投資情緒，資金湧入債券避險，對資產定價有影響的美國10年期國債孳息率曾插0.111厘，觸及3.682厘的去年6月中後新低，兩年期更曾插0.193厘，低見3.697厘。美國國債對其他國債的息差優勢縮窄，美匯指數曾挫1.01%，低見102.16，為今年新低。

下月減息半厘機會99% 金融市場轉趨動盪，亦令市場對聯儲局今年減息幅度的預期比原先更大。芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注9月減息0.5厘機會飆至99%，12月中聯邦基金利率目標區間最大機會是4至4.25厘，高達59.3%，等於估計今年內起碼有兩次議息會減0.5厘，減半厘3次（累減1.5厘）的機會率也高達25.8%。

過去利率期貨交易員對息口去向的押注未必準確，也常波動，但聯儲局今年減息半厘兩次的觀點，得到華爾街大行摩根大通及花旗支持。高盛亦把美國經濟明年陷入衰退機會率預測由15%提高至25%，指聯儲局有大量空間迅速減息。

英資投行巴克萊亦稱，基於美國就業數據遜預期，對聯儲局今年減息0.25厘次數預測增加至3次，即聯邦基金利率目標區間年底回落到4.5至4.75厘，並料明年3月、6月和9月減息各減息0.25厘，使該利率區間降到3.75至4厘。

不過，該行猜測，上月美國失業率之所以上升，某程度與颶風貝里爾有關，而且跟過去經濟衰退不同，主要是移民湧入推高勞動人口供應，並非企業凍結人手或裁員，預期本月失業率不會上升，年尾充其量多升0.1個百分點，所以不認為聯儲局下月會減息0.5厘。

馬斯克轟聯儲局愚蠢 有基金經理認為，如果最新的市場利率預期成為事實，10年期美國國債孳息率將降至3厘。「債王」格羅斯唱淡美股，叫投資者不要再談甚麼趁低位撈貨。

世界首富馬斯克批評，聯儲局應該減息，現在還未減可謂愚蠢。亦有分析指，聯儲局主席鮑威爾抗通脹已經變成「和鬼打架」，因為通脹已不是貨幣政策的問題，而聯邦政府財政赤字達國內生產總值（GDP）7%所致，中期而言也難指望政府會減少開支。