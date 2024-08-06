日圓拆倉潮 上5.48港元 人幣升值 每百港元兌91

全球金融市場大反轉，主要是日本貨幣政策逆轉，遇上美國減息壓力加大，過去「借平Yen」投資牟利的所謂「套息交易」，在日圓匯價回升和利息成本上升下不可持續，引發大規模拆倉、平倉潮，之前大弱勢的日圓及人民幣在大量淡倉回補下續飆升。昨見日圓兌每美元曾升至141.69，每百日圓曾見5.485港元；昨晚離岸人民幣曾強見7.0838，一度觸及去年5月後高位，每百港元兌91元人民幣。

瑞銀調高Yen價預測 日本央行昨日公布的會議紀錄顯示，9位委員中至少有兩位在6月政策會議上呼籲提前加息，凸顯了鷹派傾向，為未來進一步升息提供了空間。委員們一致認為，疲弱的日圓是推高通脹因素之一，在引導貨幣政策時需密切注意。

摩根士丹利發表亞洲策略報告，指全球經濟增長恐慌和鷹派政策意外引發年初以來表現強勁投資標的（包括日本和台灣地區股市、亞洲區半導體相關板塊、美元兌日圓交易）的平倉活動，估計短期內進一步下跌，並籲採取更多防禦措施。該行又預期，圍繞美日息差操作的「套息交易」將進一步平倉，且並不建議「抄底」亞洲半導體股，指如果該行對美國經濟所預期的「軟着陸」得以實現，將保留對日本名義國內生產總值（GDP）通貨再膨脹及企業改革主題的投資，並估計日圓兌每美元會調整至140的合理值。

瑞銀發表報告指，日本央行上周宣布加息，最重要是央行行長植田和男給予市場明確訊息，今年內將有另一次加息，估計加息步伐較其他十國集團（G10）經濟體溫和，但屬過去多年未能打擊通縮後，首見立場明顯轉變。因應該行經濟師估計10月加息25點子，明年再有兩次加息，故將今年底日圓兌每美元估算由160上調至145，明年底由140上調至130。

人民幣方面，昨日中間價上調31點子，報7.1345兌每美元。中金公司外匯研究專家李劉陽表示，外部環境的變化導致套息交易平倉，以及穩匯率政策發力，可能是人民幣匯率近期反彈的兩個主因。展望後市，人民幣匯率雙向波動的彈性可能會有所增加；若未來海外的資產回報下降，波動性系統性上升，將有利於跨境資本回流和人民幣升值。

人行單日逆回購新低 中國人民銀行公開市場逆回購操作進一步縮減至6.7億元人民幣，規模是2015年初轉為常規操作以來單日新低；利率維持1.7厘。對沖到期量後，公開市場單日淨回籠3,009億元人民幣。

日圓兌港元匯價急升 離岸人民幣匯價轉強