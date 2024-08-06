股神套現累Apple低開10%

近日環球金融市場動盪，同一時間卻傳來有「股神」之稱的巴菲特投資旗艦巴郡，繼近月頻頻減持第二大持倉美國銀行股份外，更披露今年以來其第一大持倉股份─蘋果公司（Apple Inc.）的持倉量已劈掉逾半，大手減持美股套現的消息震撼市場；而截至上季末巴郡現金儲備已增至創紀錄的2,769億美元，按季大增46.5%，其「現金為王」的取態更清晰不過！Apple股價在美股周一早段曾急挫10.85%，對應市值單日曾蒸發3,000億美元（約2.39萬億港元）。

其實，巴郡非單只大幅減持Apple股份，於7月中亦開始不斷減持第二大持倉的美銀股份，反映其趁高減持美股，套現鎖定利潤，這一舉動無疑對估值仍然相對高昂的美股帶來沉重打擊。

大戶拋售美股，或出於對整體經濟展望與資產分配風險，也可能出於對個股盈利前景的考量。事實上，Apple業務正面對市場需求放緩及同業競爭白熱化的重大挑戰。投行富瑞最新發表的產業調查報告就指出，Android（安卓）的供應鏈在今年第三季的表現應優於Apple的iPhone。