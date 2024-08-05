匯通天下：美日息差收窄 圓匯長線看升

日圓匯價近日大幅波動，日圓兌每美元曾高見148.5，升幅更超過早前提及若日本央行加息及同時縮減買債規模下估計會升至約150水平。不過，短線日圓再升空間或有限，料日圓短線於148至156區間上落。

目前的基本預測是，若美國經濟保持強韌，日本央行或於今年12月和明年4月分別加息0.25厘。上周聯儲局主席鮑威爾在記者會上明確表示，聯儲局官員的基本情景是在9月會議上開始減息。美減日加勢在必行，但按目前預測的利率路徑，美日短期息差或需約6個月才會收窄至長線利好日圓的水平。

聯儲減息機會增 美國早前公布的就業數據遠差過預期，市場減息預期升溫，利率期貨預期今年減息次數已由約2.7次升至3.3次，反映市場開始預期聯儲局在今年餘下的3次議息會議有機會在其中一次減息多過0.25厘。然而，美元未有受減息預期升溫拖累，反而如上周提及般，投資市場或不再解讀經濟數據差過預期為利好消息，轉而增加擔憂美國經濟風險，避險需求上升利好美元。

日圓中長線受惠美日息差收窄前景，對沖基金持有創紀錄的日圓短倉，或開始現平倉潮，投資日股的海外投資者，其透過融資而來的日圓相關外匯對沖倉位，或透過沽出美元買入日圓遠期合約而撤銷遠期外匯對沖。

隨着短期息差收窄延伸至長期息差，美國及日本的10年期國債息差將收窄至2.5厘，日本退休基金和人壽保險企業或開始把投資由長年期美國國債改為日本國債。投資者可待日圓跌至157.5附近再重新吸納日圓，部署中長線升值潮。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪