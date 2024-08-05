宏觀剖析：納指後向繫好淡因素角力

納斯達克100指數由1985年推出，一直保持出色表現，年複合總回報率高於同期的標普500指數。然而，納指的領先表現，可以部分歸因於其承擔了更高的風險。該指數的波動性始終高於標指，而且回調幅度也明顯更大。納指由2000年3月28日開始進入下跌周期，到2002年8月5日跌幅已達81.76%，直到2015年2月12日，納指才收復前期高位。而在2022年熊市期間，指數跌幅亦更劇烈。

科企盈利表現主導升跌 納指依賴資訊技術行業，是其整體回報更高，波動更劇烈的原因，也更易於發生長期深度調整。早於上世紀90年代，納斯達克幾乎成為科技行業的代名詞。

雖然幾乎每個行業都在納指中佔據一席之地，但自1999年推出以來，納斯達克100指數始終與標普500資訊技術指數保持着近乎完美的相關性，兩者之間的相關系數從未低於+0.9，有時甚至高達+0.98。

納斯達克之所以成為科技股大本營，很大程度上是歷史發展結果。納斯達克始於1971年，是全球第一家電子股票交易所，對上市公司的收入和盈利要求比其他交易所更為靈活，因此從一開始就受科技企業青睞。隨着時間推移，科技生態體系基本在納斯達克證券市場落地生根，並逐漸於納指中佔據主導地位。

近年來，納指與非必需消費品及電訊板塊也具有較高的相關性。相比之下，該指數與傳統高股息板塊，如必需消費品、能源和公用事業的相關性往往較低，因為這些行業的企業通常傾向於選擇其他交易所上市。這一規律的唯一例外發生在市場下跌周期，此時各類股票之間的相關性往往呈上升趨勢。

納指的利率敏感度與其他指數也存在顯著差異。首先，由於納斯達克100指數的許多成分股公司都擁有大量現金儲備，可以通過持有美國短期國債及其他短期債券獲得高額回報，因此短期利率高企對納斯達克100指數公司似乎較為有利。這與羅素2000指數的情況形成鮮明對比，由於美國聯儲局連續加息增加了中小型企業的融資成本，這些企業主要依靠銀行貸款而難以通過發債融資，而且通常也沒有大量現金儲備，羅素2000指數因此而遭受重挫。

長債息趨降成潛在利好 相比下，面對長期債券孳息率走高，納指有較高的負面敏感性。納指中的許多科技股都具有較高的市盈率，其中不乏市值逾一萬億美元的巨擘，這些公司有很大一部分價值來自於股票分析師所說的「永續價值」（即可合理預測年限後的價值），而其利潤通常會按照長債孳息率進行折現，因此孳息率愈高，未來利潤的淨現值就會愈低，所以長債孳息率攀升對其股價構成潛在威脅。此外，較高的長債孳息率，也可能會吸引投資者拋售波動性高且較為昂貴的股票投資組合，而轉向波動性相對較低的固定收益證券。

在2022年，因市場對聯儲局收緊貨幣政策的預期，以及對持續通脹的擔憂，美國長期國債孳息率上升，引發價格急劇下跌，而納指也隨之重挫。究其原因，該指數對長債孳息率的高度敏感性，或許可以為此現象提供一些解釋。相較之下，雖然2022年10月至2023年7月，聯儲局持續提高短期利率，並在此後將短期利率保持在高位，但納指卻取得了良好表現。一方面，這是因為許多擁有充裕現金的納斯達克公司因持有短期債券而受益。另一方面，提高短期利率反映出聯儲局對通脹問題的重視，這有利於穩定長債孳息率，從而也使這些企業受益。

經濟衰退強監管存隱憂 這並不是說納指可以免受下跌風險的影響，歷史經驗表明，風險切實存在，在經濟衰退期更是如此。在2001年科技股崩盤引發的經濟衰退中，聯儲局將短期利率從6.5厘降至一厘，但長債孳息率卻仍保持在相對高位，這種局面對科技板塊而言並無助益。除了在科技股崩盤期間暴跌82%外，在全球金融危機爆發時，納指也曾大幅下挫，但沒有銀行股權重更高的標指那麼慘烈。

當前，納指面臨的潛在威脅包括：一是經濟衰退的威脅可能會蠶食企業利潤；二是減息可能會降低持有現金的回報率；三是龐大的預算赤字和量化緊縮政策或會推動長債孳息率上升；四是美國及其他國家有機會加強對科技行業的監管。

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