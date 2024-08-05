銀主拍賣：上源低購入價40%推拍

新界半新盤為跌市重災區，屯門掃管笏上源一個實用面積逾500方呎銀主單位，以380萬元推拍，較原業主購入價低近四成，呎價僅約7,540元。

忠誠拍賣將於下周推出上述項目的5A座低層D室兩房銀主盤，實用面積約504方呎，單位原業主於2020年以約626萬元買入，現時開價低約246萬元，差幅約39.3%。該單位銀行估價約465萬元，較推拍價低約18.3%。

銅鑼灣特色戶呎嗌$7705 該行本周三則推拍荃灣家興大廈A座中層D室銀主單位，實用面積約588方呎，開價400萬元，呎價約6,803元，單位原業主於去年才以約508萬元購入，現時推拍價低約108萬元或約21.3%。至於單位銀行網上估值約505萬元，推拍價低約105萬元或約20.8%。

另外，環亞物業拍賣下周亦推出銅鑼灣海殿大廈低層連平台特色戶銀主盤，實用面積約597方呎，平台面積約173方呎，連租約開拍價460萬元，呎價約7,705元。

同場亦推拍黃大仙盈利大廈中高層D室銀主單位，實用面積約467方呎，連租約開價390萬元，呎價約8,351元。同類單位成交要追溯到2018年，同面積單位以約675萬元易手，呎價約14,454元。另銀主盤有增加趨勢，資料顯示，現於市場放售的銀主物業，至少有逾330個。