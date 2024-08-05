新盤交投周挫六成六 柏蔚森兩日售11單位

其中第1座7樓A室，實用面積666方呎，套三房連儲物室間隔，成交價1,463.7萬元，呎價約21,977元。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，該系列項目由上月開售至今，約3周共售285伙，吸金逾19億元。單計7月是銷量最高的市區新盤。

意嵐單日套現6285萬

儘管周末期間有大型銷售活動，惟承接力減弱。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，昨日展開第3輪銷售，以先到先得形式發售139伙。據一手資訊網，即日沽出17伙，共涉6,285.9萬。該盤由上月起開售，16日內累售約335伙，佔該期數692伙約48%，套現逾11億元。