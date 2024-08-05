新盤交投周挫六成六 柏蔚森兩日售11單位
其中第1座7樓A室，實用面積666方呎，套三房連儲物室間隔，成交價1,463.7萬元，呎價約21,977元。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，該系列項目由上月開售至今，約3周共售285伙，吸金逾19億元。單計7月是銷量最高的市區新盤。
意嵐單日套現6285萬
儘管周末期間有大型銷售活動，惟承接力減弱。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，昨日展開第3輪銷售，以先到先得形式發售139伙。據一手資訊網，即日沽出17伙，共涉6,285.9萬。該盤由上月起開售，16日內累售約335伙，佔該期數692伙約48%，套現逾11億元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，新近以550.27萬元售出第3座11樓A11室，為實用面積439方呎兩房戶，呎價約12,535元。
豪宅方面，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，日前售出3座8樓A室，實用面積2,087方呎四房戶，連一個車位以8,638萬元成交，呎價約41,390元。
此外，新鴻基地產(00016)旗下壽臣山Shouson Peak，安排於本周三起以招標發售兩座洋房。其中壽山村道17J號屋實用面積2,901方呎，四房間隔，連平台，花園及停車位。招標期截至明年3月31日，期間每日招標及截標。
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