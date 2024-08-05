二手受捧：藍籌盤買賣14周新高 麗港城最旺

二手業主接受現實，紛紛減價出貨，帶動交投稍為增多。中原表示，10大屋苑周末錄約11宗買賣，按周回升約83.3%，創近14周新高，期內僅3個項目零成交。

同批項目中，期內以茶果嶺麗港城錄約3宗最旺，鰂魚涌太古城亦錄約兩宗，該行趙鴻運指，其中元宮閣高層A室，實用面積約709方呎，三房間隔，叫價1,400萬元，累減467萬元，以933萬元售出，呎價約13,159元。

新葵芳花園高位挫28% 天水圍嘉湖山莊錄約兩宗買賣，成交呎價仍低於八千元。中原伍耀祖稱，美湖居3座高層D室三房戶，實用面積約540方呎，以413萬元沽出，呎價約7,648元。

鐵路站上蓋物業情況相若。該行許偉業表示，葵涌新葵芳花園A座高層1室兩房樓王，實用面積約418方呎，望山景及海景，樓市高峰期間做價最高達712.8萬元，上址剛以510萬元易手，呎價約12,201元，高位回落約28.5%。

MONTARA持5年輸118萬 蝕讓成為樓市新常態。香港置業劉浩勤稱，將軍澳日出康城MONTARA的1B座中層A室，實用面積約736方呎，累減367萬元，以933萬元成交，呎價約12,677元，原業主持貨約5年，帳面蝕約118.6萬元。

美聯范浩軒指，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES低層A室，實用面積約1,358方呎，獲外區用家以約2,700萬元承接，呎價約19,882元，低於市價。原業主2014年以約3,031萬元購入，持貨約10年帳面蝕讓約331萬元，貶值約11%。