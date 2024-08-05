85%大屋苑估價跌

得寶月瀉6%最多 13項目逾5年最低 樓價仍未有止跌迹象，銀行估價跌勢進一步加劇。本港20個大型屋苑單位過去一個月佔17個估價報跌，當中有13個更跌至超過5年有紀錄新低，包括跌幅最大的牛頭角得寶花園單位，估價按月急插約6.1%，其次是鴨脷洲海怡半島，亦下挫約4.4%。

滙豐銀行網上資料顯示，本報統計的上述屋苑，最新有八成半估價錄得下跌，而對上一個月只有13個屋苑報跌，佔比例約六成半，最新跌勢更為顯著。

期內以得寶花園表現最遜色，屋苑A座極高層單位，實用面積約282方呎，估價由上月初約429萬元，按月減少約26萬元，跌至本月初約403萬元，連續3個月下跌，累減約9.8%，並為2019年4月有統計以來最低。利嘉閣鮑允中指，屋苑8月至今仍未錄成交。

海怡套三房虧損268萬 至於海怡半島亦出現較大跌幅，該盤2座一個實用面積約526方呎高層戶，本月最新估價約699萬元，較一個月前約731萬元，下跌約32萬元，同樣連跌3個月，累挫約8.7%，自有紀錄以來首次跌穿「7球」。

中原盧鏡豪指，近期屋苑睇樓量轉旺，8月已錄至少兩宗買賣，包括27座中層E室，實用面積約736方呎，套三房加儲物房間隔，以960萬元易手，呎價約13,043元，原業主於2017年以1,228萬元購入，約7年帳蝕268萬元，貶值約22%。

事實上，過去一個月市區屋苑估價走勢較為疲弱，跌幅緊隨其後為鰂魚涌太古城，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，上月初估價錄約739萬元，最新跌至約717萬元低位，挫幅約3%，也連跌3個月，累減約6.2%。

東涌海堤灣畔則為跌勢最急的新界屋苑，項目2座低層單位，實用面積約846方呎，估價按月下跌約18萬元或約2.1%，本月初報約838萬元，同屬逾5年最低。

其餘估價下挫的二手樓盤，包括鰂魚涌康怡花園、南豐新邨、紅磡黃埔花園、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及馬鞍山新港城等，估價按月跌幅介乎約0.2至2%。餘下3個屋苑估價雖未有下跌，但亦只按月維持不變，分別為天水圍嘉湖山莊、長沙灣宇晴軒及東涌映灣園。

業界料今季跌勢持續 美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，過去兩個月樓價呈現跌勢，故銀行估價隨之回落，相信今季跌勢仍會持續。不過，美國聯儲局有機會於9月減息，若香港跟隨，相信第4季樓價將會止跌回升。

20個主要屋苑估價走勢