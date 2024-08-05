簡訊一覽
●華潤醫藥(03320)持股約63%、深圳上市的子公司華潤三九豪擲62.11億元人民幣，買入上海上市公司天士力醫藥28%股權。天士力聚焦治療心腦血管疾病、消化代謝疾病及腫瘤的現代中藥，其與潤醫亦訂立戰略合作協議。
●7月上市的聲通科技(02495)公布，行使部分超額配股權，以招股價152.1元，額外發行約9.93萬股H股，集資1,510.65萬元，淨額約1,165萬元，預期周三上市。另外，穩定價格期已在昨日結束，期內在市場上以介乎每股H股121至150元，連續購入約9.13萬股H股。
●李氏大藥廠(00950)發盈喜，預料今年上半年純利介乎5,800萬至6,300萬元，按年增長2.62至2.93倍。
●鴻海旗下A股工業富聯今年上半年盈利87.39億元（人民幣‧下同），按年增長22.04%，營業收入按年升28.69%至2,660.91億元，主要受惠於人工智能（AI）伺服器需求增長強勁、雲計算業務營收增長強勁、AI伺服務器產品營收增長倍計。
●美國能源巨企雪佛龍（Chevron）宣布，將公司總部遷到德州，結束公司紮根加州140多年的歷史，批評加州的能源政策使商業環境惡化，導致成本上升、投資受阻等。
●內媒報道，為推進「科創板八條」實施，部分基金公司已開展相關測試工作，部分管理科創板交易所買賣基金（ETF）規模較大的公司有望參與其中，惟基金通平台涉及系統的準備工作，推出進度仍有待監管部分審批。
●上海證券交易所公布，6月底股票類交易所買賣基金（ETF）市值達1.81萬億元（人民幣‧下同），創歷史新高，佔A股總市值約2.2%；合共571隻ETF掛牌，規模合計1.86萬億元，分別較2023年底增加6%和20%。上半年共87隻ETF上市，發行規模共452億元。
●安盛集團（AXA）計劃以51億歐元將資產管理公司售予法國巴黎銀行集團，為公司擴大核心業務提供資金。
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