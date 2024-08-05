其他效用多 降患老人癡呆風險

醫生之所以說選用何種「減肥神藥」不單看減肥功效，原因是其主要成分的作用可能超出減肥，牛津大學有研究為Wegovy的主要成分semaglutide（司美格魯肽）打氣，說諾和諾德的二型糖尿藥Ozempic比起默克的糖尿藥Januvia，更能降低患上老人癡呆的風險。

可應對睡眠窒息症 禮來早前更向美國食品及藥物管理局（FDA）申請減肥針Zepbound主要成分tirzepatide（替爾帕肽）的用途擴展至睡眠窒息症。早前亦有研究發現，服用替爾帕肽36星期後，血壓顯著下降，但暫時未搞清楚劑量多少的分別，以及血壓下降是減磅的附加效果，抑或替爾帕肽本身就能降血壓。

上周再有研究指，Zepbound能改善肥胖相關心力衰竭患者的長期健康狀況，市場進一步看好該藥獲保險公司覆蓋。

堂堂美國總統的認知能力也能引起關注之際，諾和諾德本身也在進行兩項三期臨床測試，讓1,800名早期早老性癡呆症患者試用司美格魯肽，不讓已經推出老人癡呆藥的禮來專美。倫敦帝國學院牽頭的一項研究則指，諾和諾德一款已推出多年的「GLP-1」、初代減肥及糖尿藥的主要成分liraglutide（利拉魯肽）可降低溫和早老性癡呆症患者服藥一年後的認知能力衰退最多18%。