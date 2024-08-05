學界：禮來產品減磅效用勝諾和諾德

諾和諾德和禮來在減肥藥的領導地位無虞，可兩者孰優孰劣？上月美國醫學會的內科期刊《JAMA Internal Medicine》刊登應該是學界首篇直接比較兩企減肥針的論文，結果發現諾和諾德的效力不如禮來。

諾和諾德的Wegovy和禮來的Zepbound，主要成分分別為semaglutide（司美格魯肽）和tirzepatide（替爾帕肽），原先都是治療二型糖尿病，更改劑量就成了減肥藥。

12個月平均降重15% 要留意，上述研究並非對比Wegovy和Zepbound，而是用兩者的糖尿藥版本Ozempic和Mounjaro作比較，難怪諾和諾德對此相當不滿。

論文指，研究人員考察9,193名Ozempic及Mounjaro使用者在用藥後3個月、6個月和12個月的減磅數據，Mounjaro平均減磅5.9%、10.1%及15.3%，反觀Ozempic分別只有3.6%、5.8%及8.3%，出現胃抽筋等副作用的風險就沒有明顯分別。諾和諾德又批評，把二型糖尿病患者納入研究有問題，因為他們往往減磅較非患者困難，但論文稱，這項研究中的服藥者半數只求減磅。

選藥須看其他需要 杜克大學醫學教授斯普雷特指，「如果我主要目的是減磅，我應該會用（禮來的）替爾帕肽」，但司美格魯肽能減輕過肥人士患心血管病、二型糖尿病患者腎病併發症的風險。另有醫生指，用哪款藥並非完全單靠減磅功效，也得看病人的目標和其他需要，「他會否也想改善心臟健康？」

其實諾和諾德也在開發每周一劑的新一代減肥針CagriSema——司美格魯肽加cagrilintide（卡格列肽），中期結果顯示用藥32周平均能減磅15.6%，預計今年底前有三期臨床測試結果，可望實現對Zepbound的反超。禮來則準備推出一款「三料」食欲抑制藥retatrutide（瑞他魯肽），二期臨床測試顯示用藥48周最多減磅24.2%，或刷新行業紀錄，預計2026年有三期臨床結果。