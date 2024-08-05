減肥藥市場料兩龍頭稱霸

商機或逾萬億 諾和諾德及禮來「針」鋒相對 減肥藥進入百家爭鳴的戰國時代！諾和諾德和禮來的「減肥神針」橫空出世後，一眾藥廠爭相開發類似產品搶攻這個潛在規模過千億美元的商機。然而，分析相信，諾和諾德和禮來未來幾年都是毋庸置疑的霸主。

摩根士丹利此前將2035年或之前減肥藥的全球市場規模預測由770億美元上調至1,050億美元，貝倫貝格亦將其預測由1,250億美元上調至1,500億美元；高盛更料2030年就超越1,300億美元。

內地准用 無助兩企股價 然而，兩家領軍企業諾和諾德和禮來的減肥針獲內地批准使用後，股價未有更上一層樓，一大原因是潛在對手傳來捷報，反觀美國總統拜登敦促諾和諾德減價、歐洲藥品管理局（EMA）關注減肥針使用者接受外科手術的風險，相比起來更似「雜音」。

上月藥廠挑機消息不斷，首先是輝瑞的減肥藥丸重現曙光。該企預測全球減肥藥的市場規模10年內有三分之一（折合約3,380億港元）是口服藥的天下。

口服產品研發重現曙光 藥丸相對打針的優勢不言而喻。輝瑞在早前一項針對20名人的小型研究測試了4種配方，服用頻率由每天兩次減至一次，首席科學官稱「幾種版本都有鼓舞人心的結果」，並計劃在今年下半年推進到中期研究，旨在找到理想劑量，成功的話就將進入最後階段。

不久到瑞士藥廠羅氏（Roche）發功，揚言同樣每日服用一次的減肥藥丸一期臨床測試有正面成果，沒有二型糖尿病的癡肥人士服用4個星期平均減磅6.1%。

羅氏行政總裁近日再開腔，揚言正加快產品開發，首款減肥藥上市會「比人們預期快很多」，可能在2028年，又說其減肥藥丸是人工合成物，比諾和諾德正以生物小分子開發中的減肥藥丸易於量產。

月底到維京治療（Viking Therapeutics）決定將減肥針「VK2735」提前推進到三期臨床試驗。

或入索賠名錄 仍具優勢 然而，維京規模較小，市場質疑其產能如何助該藥搶奪市場份額。基金公司Fayez Sarofim & Co的投資總監Gentry Lee相信，諾和諾德和禮來在可見將來都會是減肥藥的寡頭，「市場份額加起來至少有八成，因為兩企已投放數以十億美元的巨資做研發和產能部署，又做足功課爭取保險公司納入索賠藥品名錄，事成自然有助推銷，競爭優勢可望更持久，其他藥企爭食絕非易事。」

Jennison Associates專責醫療保健板塊的基金經理Debra Netschert認為，減肥藥投資主題只是起步階段，「就算今日有隻藥勁過Wegovy和Zepbound，2030年才拿出來並沒意義，別忘了禮來可能在明年就能夠交出減肥藥丸的數據。」

諾和諾德Wegovy和禮來Zepbound（圖）均屬減肥針。 諾和諾德及禮來其他潛在對手