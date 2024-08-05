最大鋰礦商促各國聯手遏華

總部位於美國的全球最大鋰開採商Albemarle的行政總裁馬斯特斯（Kent Masters）敦促各國政府出手，防止中國主導這個電動車產業鏈的核心部分，「如果要（為電動車）打造一條西方供應，要立即行動」。

Albemarle季度收入瀉39% 事緣全球電動車銷量增長放緩及供應增加等因素下，鋰價去年初以來經已累瀉超過80%，Albemarle等西方礦企難以與中國企業競爭。以該企為例，上季收入按年急跌39.65%至14.3億美元，毛利錄負數，並轉蝕2.29億美元，就算是經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）一樣按年暴瀉69.48%，遂於宣布季績的同時拋出第二輪節流計劃，包括澳洲氫氧化鋰提煉項目要休產、暫停擴產計劃。

中國現時處理全球65%的鋰，市場把原因指向建築成本較低、政府補貼，以及產業做起來後的技術積累。

證券界指，Albemarle如此狼狽，正好反映中國在提煉戰略金屬的優勢。該企要暫停的澳洲項目，一直以來都找不到足夠的熟手技工，澳洲資源部長則於上周四提出加快為處理戰略礦產的項目提供稅務優惠。

馬斯特斯進而批評，美國總統拜登的「傑作」《降低通脹法案》（IRA）未能幫助西方降低對中國資源的依賴，它「從未惠及戰略礦產行業」。

貝倫貝格估計，Albemarle或須尋求20億美元的注資，否則明年有債務契諾違約之虞，但馬斯特斯堅持其資產負債表足以捱過本輪低谷。