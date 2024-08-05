劉強東傳居英遙控京東 物色投資機會

劉強東自2022年4月7日不再擔任公司首席執行官一職，惟仍然保留董事會主席職位。外媒引述消息指，劉氏仍然是公司管理層的核心人物，並以「他仍在經營這家公司」形容，會在投資策略和海外擴張等議題作出重要決策，並在英國物色交易，包括早前已放棄的英國電子產品零售商Currys的收購計劃。

現任高層成業務執行者 至於現任首席執行官許冉和其他京東高層仍留在北京，許氏是執行者，確保事情不超出預算。隨着內地市場消費放緩，中資電商轉向海外發展，而過去幾個月，劉強東一直在英國尋找投資機會。

京東回應報道指，許冉領導管理團隊，並監督公司的日常營運。劉氏作為董事長，專注於長期策略，國際成長是公司長期策略的一部分，故他和公司管理層花時間在內地以外的市場，以物色機會、建立業務及建立合適的團隊。