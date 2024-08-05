美科技巨擘半年AI投資8268億

為建立支援人工智能（AI）的基礎設施，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta等科技巨擘，今年上半年的資本支出增加50%，達1,060億美元（約8,268億港元），並預告在未來將加碼投資。有分析預期，大型科技公司的AI相關投資到年底可能會增加一倍以上。不過，市場似乎愈來愈懷疑科企有關部署的投資回報。

上半年，亞馬遜的物業和設備投資達325億美元，按年增長27%，預計2024年總體資本支出將「顯著增加」。財務總監奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，亞馬遜預期今年資本開支會大幅上升，有關支出將主要用於新的雲基礎設施，而生成式人工智能（Generative AI）現時對公司是「數十億美元的業務」。

聯博：商業模式及回報未明 Meta創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前揚言，寧願在需要之前冒險建立產能，也不願為時已晚，預期今年資本開支或達到400億美元。另預計，訓練下一個大型語言模型所需的運算能力將比之前的版本「幾乎多出10倍」，惟部分AI功能需要「數年」方能實現，例如Meta AI聊天機械人。

即使科企至今仍未能讓投資者相信其客戶已準備好在人工智能產品及服務上投入，通訊業研究機構Dell'Oro Group預測，5年內數據中心等基礎設施的資本投入達一萬億美元。

資產管理公司聯博（AllianceBernstein）美國增長主管蒂爾尼（Jim Tierney）表示，投資者仍不清楚箇中的商業模式和回報，但科企正加大押注，並正建立「相信我們」的環境，考慮到總支出，以「並不太讓人感到安慰」形容當前狀況。

晨星（Morningstar）分析師霍德爾（Michael Hodel）認為，現時情況或令投資者聯想到科網泡沫，但與當年不同的是，負責大部分建設這些基建的公司有利潤豐厚的業務及穩健的財務狀況。