股神旗艦次季經營溢利增15%

股神旗艦巴郡大手減持蘋果公司（Apple Inc.）引發轟動，上季業績則中規中矩。儘管投資收益的減少令列帳純利按年倒退15.49%至303.48億美元，但撇除它的經營溢利仍按年增長15.48%至115.98億美元（約904.64億港元），這是巴菲特一直呼籲投資者更應關注的營運指標。

保險承銷利潤升81%最勁 業績公告顯示，截至6月底止季度，巴郡保險承銷業務上季經營溢利按年大增81.47%至22.63億美元，主要是保費收入增加及賠償開支減少，而與保險業務相關的投資收入亦按年增長40.14%至33.2億美元，兩者成為巴郡上季盈利增長的支柱。

然而，其他主要業務的表現較為遜色，其中「鐵路王」BNSF的經營溢利按年下滑2.92%至12.27億美元，原因包括天然氣價格回落，電廠減少用煤發電，繼而導致煤炭運輸量按年銳減28.88%。整體而言，上季運輸量其實仍按年增長4.22%，其中消費品按年升14.95%、工業產品則按年下跌1.47%。

涵蓋天然氣管網等的巴郡能源，上季經營溢利按年下跌16.56%至6.55億美元，主要是收入按年升2.04%之際，能源部門的營運成本按年上漲17.69%，但總結上半年並無少賺，有份推動巴郡經營溢利按年增長26.02%至228.2億美元。

至於包含金霸王電池、建材、航天部件的製造部門方面，上季收入按年升3.86%至198.4億美元，稅前溢利按年升0.83%至31.29億美元。

零售及服務部門則與BNSF成為巴郡上半年業績的拖後腿因素。單計上季，收入近七成來自車行的零售部門，錄得稅前溢利按年倒退23.28%至6.33億美元，連鎖快餐店冰雪皇后（Dairy Queen）所屬的服務部門亦見稅前溢利按年倒退23.17%至6.33億美元。