英偉達AI晶片傳遲3個月推

發現設計缺陷 量產等明年 就在美國經濟衰退風險升溫拖累美股急瀉、股神巴菲特爆出上季大手減持蘋果公司（Apple Inc.）的「敏感時刻」，同屬「美股七雄」的人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia）接連傳來負面消息，不但採用新一代圖像處理器（GPU）架構Blackwell的晶片驚傳有缺陷要押後推出，又遭著名維權對沖基金Elliott及美國司法部雙重夾擊！

消息指，英偉達上周告知微軟和另一家大型雲計算提供商，Blackwell系列晶片中最先進的AI晶片將延遲發布3個月或更長時間，大量出貨或延遲至明年首季；據參與生產Blackwell晶片的人士稱，近幾星期台積電準備量產時發現了設計上的缺陷，「臨門撻Q」非比尋常。

英偉達行政總裁黃仁勳曾稱，Blackwell平台將被「每一家主要雲端服務提供商、伺服器業者和領導型AI企業採用」。消息一旦屬實，Meta、亞馬遜和微軟等客戶會受到影響，因為業界收到晶片後通常要多3個月左右才能正式投入使用。

大摩撐可用軟件系統解決 之前英偉達和Apple「爭奪」全球最大上市公司地位，打工仔亦樂於把強積金（MPF）泊入美股，以某美洲及全球股票基金為例，兩股權重之和分別高達12.22%及7.93%。

摩根士丹利指，事件只是稍為改進Blackwell，原始Blackwell設計的生產已於上季尾開始，跟原始設計有關的技術問題可用軟件系統解決。要「重新設計」的是光罩（用於光刻機，可理解為印有晶片電路圖的「菲林」），英偉達希望更換它去提高新產品的穩定性，工作經已完成，並將在今年第四季成為更大批量生產的版本。也許Blackwell晶片會休產約兩周，但仍可透過台積電下季趕工解決。

之前有傳微軟計劃在明年首季之前為OpenAI準備5.5萬至6.5萬塊採用Blackwell架構的GB200，據了解，台積電已騰出產能準備量產它。英偉達回應傳聞時稱，Blackwell樣品試用已廣泛開始，產量有望在下半年增加。

遭對沖基金美司法部夾擊 儘管如此，英偉達作為今年美股升市火車頭，面對的質疑似乎也愈來愈多。狙擊過阿根廷政府及倫敦金屬交易所（LME）等的Elliott致函投資者，說巨型科技股已屆泡沫階段，尤其是英偉達，質疑大型科企會否繼續爆買GPU，AI很多場景尚未迎來廣泛應用，亦尚未證實可大舉提高生產力，「只不過是幫助編程、寫會議紀錄和報告罷了」。

另方面，市傳美國司法部正調查英偉達有否以不公平手段逼客戶落單，和超微半導體（AMD）等競爭對手聯繫。英偉達強調自己「憑實力取勝」。

英偉達最新AI晶片受科企龍頭青睞。圖為行政總裁黃仁勳。 英偉達股價走勢