巴郡沽Apple 持倉縮近半

上季淨現金2.16萬億創新高 股神巴菲特的投資旗艦巴郡今年次季進一步減持蘋果公司（Apple Inc.），市場估算減磅多達3.9億股，遠超對上一季的1.15億股，亦差不多是3月底持股數量的一半，引起外界嘩然。如是者，巴郡上季減持股票淨套現755.36億美元（約5,891.8億港元），6月底現金儲備再創新高，飆至2,769.42億美元（約2.16萬億港元）。儘管巴郡減持Apple有稅務考慮，市場對巴郡此舉感到憂慮。

Apple股價自巴郡2016年入股後表現亮麗，累計回報高達8倍，其中次季反彈接近22.82%，又重奪全球市值最大上市公司的寶座，而巴郡去年底的持股折合約1.35萬億港元，被徵收的資本所得稅必然「和味」，這就是稅務考慮一說的來源。

市場憂股神看淡美經濟 不過，現時正值美國就業市場放緩，爆出「股神大手減持美國股王」，惹憂的不僅是一隻重磅股未來走勢，更多是巴郡對經濟前景的看法。券商CFRA的分析師塞弗特（Cathy Seifert）稱︰「看看目前的宏觀經濟數據，巴郡自然會轉趨防守」。

事實上，巴菲特5月中只是說Apple會繼續是巴郡最大持倉，不代表不沽，6月底持倉貨值雖按季銳減512億美元或37.81%，也確實多過同日第二、三大持倉美銀和美國運通的總和。

第4大持倉暫時是可口可樂，該企日前被判須補交2007至2009年的稅項連利息合共60億美元，已表明作終極上訴。

內地投資者稱無意跟隨 然而，內地著名投資者為Apple護航。人稱「中國巴菲特」的步步高創始人段永平表示無意減持Apple，除非該股認購期權的投資者行使認購權，他才會按合約把股份賣給對方，「主要是目前賣了（Apple）以後，不知道還能買甚麼」。

深圳東方港灣投資管理董事長但斌對巴郡減磅Apple近半感到吃驚，這無疑是一個「風險提示」，尤其是Apple佔投資組合多達一成。不過，東方港灣無意跟沽，因Apple是最受惠人工智能（AI）時代的公司之一，AI手機為Apple帶來新的增長之機會不小。他續說，買美股要長線跑贏標指非常困難，其權重又愈益側重「改變世界的公司」，不改他對AI投資主題的信心。

巴郡現金儲備急升 賣股淨套現金額