渣打香港首6月財管收入升24% 估減息無礙生意

支援中小零售企業 香港零售銷售連月倒退，禤認為主要受消費模式轉變所影響，該行早前舉行研討會協助中小企電子商務轉型，了解到零售業的困難，會盡可能加強支援及保持彈性。

她又指，貸款需求除了要觀察息口走勢外，仍要視乎整體經濟活動，例如近年有本地企業計劃拓展東盟及中東市場，亦對貸款需要有正面影響，但礙於外圍環境有很多不確定因素，故不評論下半年的貸款需求預測。渣打香港上半年減值撥備按年減少15%，主要是之前的行動較為審慎，尤其是內房的影響相對減輕。

上半年，跨境網絡業務佔企業及投資銀行的總收入接近78%，尤其是香港、東盟和中東之間的貿易走廊；可持續金融服務收入按年更增50%。禤指，越南、馬來西亞等屬東盟中最有潛力的國家，有不少香港廠商有興趣於當地設廠，當地亦有企業部署透過香港進入大灣區市場，未來計劃深化與東盟的關係，促進跨境貿易和投資；該行在東盟10國均有業務，亦在今年初將中東的分行網絡擴展至埃及。

未擬引入加密貨幣 她指，該行積極參與金融科技的發展，不少投創項目亦與數碼資產相關，例如參加香港金融管理局推出的央行數碼貨幣和穩定幣沙盒相關計劃等，但未有計劃引入比特幣等相關加密貨幣資產。

人手方面，禤惠儀指，該行在客戶經理、金融科技、綠色金融方面持續增加人手，隨着銀行進一步數碼化，將從傳統處理實體文件的職位重新調配，加上每年5至10%的自然流失，可以將相關部門的人手數量調配予新的發展領域，料年內整體人手保持平穩。

分行數目方面，禤表示，渣打實體分行數目與疫前無異，共有60餘間，強調不會很大幅縮減分行數目，惟客戶使用的服務愈趨電子化，會適當調節分行服務的據點和數量。她同時觀察到客戶對較為舒適的財管中心需求增加，預告年底前將於尖沙咀開設第5間財富管理中心。