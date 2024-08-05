日圓套息拆倉潮憂長遠衝擊美股

過去日本厲行激進的超寬鬆貨幣政策，鼓勵投資者借入極為低廉的日圓資金做套息交易（Carry Trade），買入高息貨幣及其資產。然而，隨着日本央行愈來愈「鷹」，並且撞正美國邁向掉頭減息，奉行一段時間的成功投資策略霎時逆轉過來，套息拆倉潮對美股造成的衝擊恐怕是長期。

料班資回潮偏好本土10年 獨立投資研究機構ERIC的聯合創始人、熟悉金融歷史的內皮爾（Russell Napier）表示，其實美股走勢與日本貨幣政策有很大關係，近期日圓匯價抽升背後是投資者爭相償還日圓債務，過程中對美股帶來額外沽壓，資金亦湧入美國國債，推低美國債息和左右日圓走勢的日美息差，這就是未來的發展趨勢，而且美股急跌亦有加劇拆倉潮之虞。

巴克萊等機構覺得日圓套息交易的「惡性」拆倉潮快將告一段落，內皮爾卻擔心，外資班資回潮且偏好本土市場的情況隨時持續10年。

ING指，經歷日圓上周暴漲後，日圓兌美元的淨淡倉已降至22%，比一個月前兌每美元處於160下方時的48%平衡了很多，但跨境日圓貸款對比2021年底大增7,420億美元，基於對沖成本高昂，大部分套息貸款都沒有做對沖，匯市波動性大增會驅使金融機構主動縮減倉位。

不過，ING稱，圓匯短期內會否進一步升至140兌每美元就很難說，上一次日圓如此短時間急升可能要追溯到1998年，因為當時有俄羅斯債券違約和大型對沖基金長期資本管理（LTCM）倒閉兩大金融衝擊同時殺到，使避險需求急增，如今並無這種明顯的金融壓力。

華存款準備金率下調空間小 光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，美股下跌不能完全歸咎日圓飆升，跟美國經濟數據轉差有很大關係，預計套息交易拆倉潮所帶來的市場波動短期內會持續。然而，就算資金對中港股市的興趣有機會因為美國和日本股市回調而有所提高，港股也不能獨善其身，因為內地經濟仍是「弱復甦」格局，本周要先看能夠守住16,800點水平，守住250天移動平均線（現處17,398點）才算好轉。

過去一段時間外界對中國放寬貨幣政策的時間點預測設於美國減息，但內地上月已經率先減息。伍稱，內地仍有下調存款準備金率的空間，可是大幅放寬的空間也不大。