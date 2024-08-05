中國促服務消費升級 GDP看升20%

國務院下發《關於促進服務消費高質量發展的意見》（下稱《意見》），透過提升服務質素，促進服務產業升級。國際貨幣基金組織（IMF）稱，服務業是尚未充分開動的經濟增長引擎，如有社會福利網之擴大去配合，中國未來15年的國內生產總值（GDP）可增加20%。

《意見》共7章20節，第二章「挖掘基礎型消費潛力」着眼於餐飲住宿、家政服務、養老托育；下一章「激發改善型消費活動」着眼於文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務，這裏的教培是職業教育。之後一章再「培育壯大新型消費」，如數碼、綠色和健康，數碼指無人零售店和直播電商等，而健康提到「互聯網+醫療健康」。

列出一堆想壯大的消費場景後則提出「增強服務消費功能」，如發展品牌，擴大對外開放，「創新服務消費場景」一節提到「開展服務消費季系列促消費活動」、「推動步行街改造提升」等。《意見》又提到循加強監管、引導誠信合規經營和完善服務消費的標準去「優化服務消費環境」。

以上都比較「供給側」，鼓勵服務消費需求方面，《意見》提到「豐富商業長期護理保險供給」、「落實三歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人等個人所得稅專項附加扣除政策」。

IMF稱，中國應優先刺激服務業需求，因為服務業可以為中國創造就業職位和推動可持續的經濟增長，如有降低准入限制的配套就更理想。與此同時，也要改善社會福利、使稅制更遞進（稅收更多由高收入者承擔），也減少民眾的預防性儲蓄。

IMF籲助房企解財困 不過，IMF從拯救樓市促消費的政策建議就與當局意見不合。事緣IMF再度建議當局除了要幫手消化樓盤庫存，還要加速房地產企業化解財困，防止房地產投資進一步萎縮，繼而重建信心，並對中國通脹「顯著下行風險」示警。市場預料7月份中國居民消費價格指數（CPI）按年升幅能擴至0.4%。

外界反而關注駐IMF中國執行董事張正鑫的回應。張稱，中國相信應該以市場及法治化原則促進樓盤交付，中央出資拯救會引發外界對政府包底的預期，以及道德風險。