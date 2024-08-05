標指或將見頂 印日看法保守

中港股市近年吸引力欠佳，還因為美股持續強勢，且印度、台灣、南韓及日本股市的吸引力大增。DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，該行對標指明年6月底的目標暫時只有5,600點，即就算經歷上周五大跌，潛在上行空間亦不足5%，並對印度和日本股市短期持保守態度。

美企盈測僅靠七雄支撐 她表示，迄今已公布次季業績的美國企業，一半盈利超預期，但她素來關注增長速度的轉變，而且撇除所謂「美股七雄」後，其他上市公司上季盈利增長僅餘5至6%，且去年以來盈利預測被下調的幅度累計超過10%，不像「七雄」累計獲調高20%有多。人工智能（AI）是中長期都值得看好的投資主題，但她最偏好的股市是比美國有三成半折讓的歐洲。

事實上，高盛調查顯示，全球對沖基金於截至上周四為止的一周繼續加碼股票的淡倉，連續3個星期淡倉增幅多過好倉，11大板塊當中有7個錄淨減持，包括金融、工業、房地產及能源，醫療類錄得差不多一年最大的沽壓。

聯儲官員穩定降息預期 值得留意是，市場對聯儲局9月減息0.5厘的機會率預測，已從上月美國新增非農業職位及失業率剛出爐一刻的接近80%，降至22%，減0.25厘機會率已回升至78%。

事緣在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，就算聯儲局刻下的「終極目標」是實現充分就業，「我們一向不會對單月的數據作過度反應」，貨幣政策的調整應當「穩步」。當然，他也說，聯儲局目前貨幣政策緊縮，通脹經已回落，持續的高息已令就業市場降溫，潛台詞是支持有所寬鬆。

吳雙榮表示，減息一向利好新興市場，但近期搶盡風頭的印度股市估值並不便宜。坊間有指內地股市最大的拋售壓力是內地資金，但印度卻不同，她指，「其實印度股票屢創新高是由本土資金推動，外資不是沒有買，也想買，無奈估值相當貴」。

日股方面，中長期而言，企業管治改革都有推動作用，主要是日本公司比過去願意回饋股東，且維權投資者入股推動公司改革的活動明顯活躍起來，短期卻有套利壓力，尤其是市場尚待爭論日本經濟能否抵禦息口趨升。