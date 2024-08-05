華經濟仍疲 中港股難上

專家料美減息刺激有限 內地短期未必推托市政策 上月美國就業數據出乎意料地差，芝商所FedWatch工具顯示，交易員對今年減息幅度的預期一夜間由0.5厘升至0.75厘，減一厘的機會率亦飆至27.7%，對資產定價有重要影響的「無風險利率」——10年期美國國債孳息率由一個月前接近4.5厘，插至3.8厘以下，創今年新低。然而，DWS亞太區投資總監吳雙榮認為，鑑於中國經濟下行壓力仍大，減息對港股刺激作用有限，暫時對中國股票維持「中性」看法。

吳雙榮接受本報專訪時表示，「DWS每逢3月、6月、9月和12月都會舉行『投資總監日』討論未來12個月會發生的事，暫時看港股沒有使她改觀的因素出現。」

港股昔日的強勢來自零息和中國經濟強勁，可如今就算息口降至4厘，也不能指望回到以前零息的日子。對息口敏感的本地地產股和房託基金（REIT）固然會受惠減息預期升溫，問題是減息對港股的刺激作用也不會太大。

消費轉弱 增長依賴出口 中國股票估值是低廉，問題是經濟仍面臨很大挑戰。中國人民銀行已準備好隨時拋售中國國債，旗下媒體又不斷勸阻資金湧入債市，批此舉屬「做空中國經濟」更令人嘩然。「人行想抬住債息，但當前佔上風的是市場力量，因為大家覺得經濟不景，也很難說不是，增長靠出口勉強撐住，消費已經不行，短期內很難改變資金湧入債息或其他較高息證券的格局。」

她坦言，內地上月中的重要會議談的是經濟長遠發展方針，如怎樣整治地方財政，不見得政府短期內會推很多政策刺激，沒能為港股帶來向上的催化劑。至於救樓市，更多是確保業主能收樓，「庫存多達28個月，要降至18個月的正常水平，該掏4萬億元（人民幣‧下同），現在連一萬億元都看不到……或許當局也只想市場慢慢消化房地產的困局。」

美外貿保護主義影響大 內需方面，「之前大家尚在說消費市場兩極化（高檔和低檔表現較佳），現在連奢侈品公司都告訴你中國市場遇冷……跟一些消費品公司交流後發現，不少都感到毛利率有較大壓力，要絞盡腦汁加快推出創新產品」。至於政策，「疫情期間都沒派錢谷消費，現在更不可能，以舊換新已在做，市場反應亦相對冷淡，可見刺激力度未符外界預期。」

另外，不論特朗普能否再做美國總統，「可見將來美國外貿都會保護主義，一旦他重奪白宮，六成關稅對小型家電等行業可以造成很大打擊」。市場意識到他勝算不小後也趕忙檢視投資組合內的上市公司有多少盈利來自美國、面對外國關稅後還有多大競爭力，「大選之前投資中國的意欲都會頗為淡靜」，這也說明為甚麼現時資金紛紛泊入高息股。

建議買入收息科網板塊 港股業績期將至，吳雙榮認為，中資股次季盈利難望有以前強勁的雙位數增長。貨比三家下，中資科網股比較值博，「比較績效的基準指數有一定比例中資股，基金總要有些貨底，這個行業監管最嚴的時間已過，盈利增長有望對辦，估值合理，資產負債表又尚算健康。」

她亦看好收息股，如公用和房託基金，跟科網股形成「啞鈴」的兩端，坦言一些高息的「中特估」一年半載都會跑贏大市，主要是國企比以前明顯更重視股東對派息和回購的期望。

吳雙榮指，暫時對中國股票維持「中性」看法。 恒指自年內高位大跌 美國10年期債息急挫 本周環球財金焦點