專家樓評：精英運動員申按與大眾無異

近期全城焦點莫過於在巴黎舉行的奧運會，今屆港隊表現傑出。香港運動員為港爭光，同時掀起運動熱潮，不少年輕人立志成為全職運動員。而近期網上有人討論關於運動員的收入，若他們日後有意置業，申請按揭會否比一般人繁複。

標準資助額等同薪金 首先，運動員主要收入來源為政府每月資助，不同組別的運動員，全職或兼職，收入有所不同。香港體育學院資料顯示，全職運動員的每月標準資助由7,130元起，若達到精英組別，每月資助將相應增加，「精英甲+」全職運動員每月標準資助可達44,500元，如在指定大型賽事中獲得獎牌或特定名次，更可獲得額外資助。

成為全職精英運動員後有一定收入，如他們有意置業，申請按揭時，銀行一般視他們為固定受薪人士。申請按揭程序及難度與一般固定受薪人士無異，只需預備最近3個月的銀行月結單、入息證明及工作證明等文件，同時可透過按揭保險，申請高成數按揭。假設某「精英甲+」全職運動員現時收入為44,500元，如擁有200萬元首期，以現時息口4.125厘，年期30年計算，可負擔的樓價上限大約659萬元。

此外，運動員形象健康，深受大眾喜愛，有機會成為廣告商目標。這些具有名氣的運動員所代言的廣告及商務活動，部分銀行或可將該類額外收入計算在入息，申請按揭時需要向銀行出示相關工作合約或稅單證明等。

值得一提是，運動員贏得指定比賽可獲獎金，例如是次巴黎奧運會金牌得主可獲由賽馬會贊助的600萬元獎金，張家朗更額外獲得其母校林大輝中學頒發300萬元獎金，全額支付買樓絕對無難度。不過，如他想住得更大更舒服，想購入更大的單位並申請按揭，要注意比賽獎金皆為一次過獎賞，非恒常收入，銀行一般不會將其計算在入息部分。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明