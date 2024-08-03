大行觀點：波動恐加劇宜買債應對

回顧上半年，截至6月底環球複合債券指數上漲0.13%，表現持平。環球債市表現仍受央行貨幣政策何時轉向影響，例如去年第四季，市場曾預期隨着通脹和就業市場雙雙放緩，美國聯儲局將在今年上半年進入減息周期。然而，截至7月止，美國減息仍只存在市場預期中。

減息步伐不一 分散投資 反觀由於歐洲經濟增長放緩，且通脹有效降溫，歐洲央行自2019年以來的首次降息一如預期而至，在6月下調0.25厘，先於美國結束貨幣緊縮政策。從貨幣政策角度看，由於主要央行減息日程存在差異，債券投資者宜採取環球分散投資策略。

儘管市場對於美國減息日程持續往下半年推遲，但於6、7月的法國、英國選舉，因為政治形勢的不確定性導致保守資金進駐，美國國債孳息率因此顯著下降，反映市場除宏觀數據外，歐洲、英國選舉，以及即將到來的美國國會及總統大選，可望接棒成為市場焦點。

下半年金融市場及固定收益市場將聚焦美國總統選舉，尤其在特朗普遭槍擊，以及拜登退選後，貿然判斷何者將勝選仍為時過早，加上距離11月選舉還有數月時間，變數仍多，投資者宜採取相對謹慎的投資配置。不過，以過去經驗預判，倘若特殊事件對市場造成巨大衝擊，例如利率大幅波動，事件過後可望回歸檢視基本面，屆時應有更多投資機會可捕捉。

今年以來，隨着全球經濟軟着陸機率增加，歐洲投資級別企業債券展現韌性，尤其當前歐洲企業債的估值相較美國企業債合理，別具吸引力。疫情之後，因監管要求趨嚴，整體歐洲企業資產負債表變得更穩健，歐洲銀行業受惠高息環境，經營利潤率上升，故是主要看好的行業板塊。歐洲物流業得益於後疫情時代去全球化的大趨勢，商品運輸需求增加，前景看俏。

首選短期歐投資級企債 由於當前債券孳息曲線倒掛，故偏好一至5年的短期歐元計價投資級別企業債，它們能提供與整體市場類似的孳息率，同時利率風險敏感度低於長期債。另方面，雖然今年以來高收益債價格上升幅度優於投資級別債，惟在高息環境下，須更謹慎選擇有能力克服高經營成本的歐洲和美國企業，入市宜重視財務質素，而非盲目追求更高收益。

企業債以外，美國機構按揭抵押證券（MBS）的投資機遇也浮現。MBS是指將樓宇的按揭貸款包裝起來，再以債券或證券形式出售予投資者的投資工具，如果是機構發行的MBS，通常具有高信用質素、低違約風險等特色。過去一年，美國機構擔保的MBS信用息差高於同等信用質素的美國企業債，估值相當具吸引力，中長期表現有望持續向好。

後市聚焦美國總統大選 雖然過去幾年中資美元地產債券受壓，拖累亞洲債市表現不佳，但今年以來，受惠較高孳息率及違約風險大幅降低，亞洲債市表現可圈可點。其中，較偏好金融、銀行等受惠於高息環境而盈利增強的行業，並積極發掘來自澳洲及日本的高信用質素企業債券。

在下半年，預計全球進入更寬鬆的利率環境，有利環球債市投資者。然而，美國大選仍是市場關注焦點，這也可能令投資市場波動加劇，投資者應以環球分散布局，提高信用質素，對利率風險保持彈性的方式，穩健至上以參與環球債市投資機遇。

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