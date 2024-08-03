太地3大商場次季銷售額跌

太古廣場商廈租金降16% 上述商場今年首季的銷售額跌幅約1.2%，反映上季數字轉差，而截至6月30日的租用率維持100%，較去年12月底約96%為高。至於鰂魚涌太古城中心第二季零售銷售額亦下跌約4.3%，東涌東薈城名店倉挫幅相對較細，下跌約2.6%，不過，該商場首季曾錄得約6.5%的漲幅，而兩商場租用率同樣達100%。

另外，該集團旗下本港寫字樓租金持續下調。金鐘太古廣場第二季商廈租金下調約16%，其中，截至6月底的6個月，新簽訂或已續約面積達260,705方呎，出租率約97%，較首季回落約一個百分點；不過，租金則維持，其中，項目一座及二座呎租維持約90至100元。

上季鰂魚涌太古坊整體租金下調幅度約10%，而新簽訂租用面積約562,249方呎，出租率約93%，較首季時約91%為高。

太古地產回應指，本港整體零售面對消費氣氛偏軟，港元強勢、外遊趨勢持續，以及遊客消費模式改變等因素影響下，零售行業仍充滿挑戰，在復活節和五一假期期間尤其顯著。