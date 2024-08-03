豪宅消息：九龍塘洋房3.3億沽 呎價5萬

本港傳統豪宅區錄大額成交。由本地老牌家族持有的九龍塘德雲道7號洋房項目，以3.33億元登記易手，平均每方呎逾5萬元，料新買家為內地客。

據了解，上述項目佔地約11,140方呎，於2014年落成，樓高3層，總實用面積約6,532方呎。資料顯示，該物業原業主於2008年以約1.15億元購入現址地皮，其後重建為洋房。至於月前亦市傳同區根德道一間單號屋，以逾2.3億元易手，平均呎價約3.9萬元。

瀚然賣3968萬損手 區內義德道1及3號第2座低層B室，實用面積約1,409方呎，以3,900萬元連一個車位轉手，呎價約27,679元。原業主於2016年以約5,342萬元購入，最新成交帳面貶值約27%。

另方面，西半山西摩道瀚然上月錄得數宗成交，個別單位帳面需虧損離場。項目一個中高層A室，實用面積約1,309方呎，以3,968萬元易手，成交呎價約30,313元。原業主於2015年買入，現時轉售帳面損失逾63萬元，單位樓價約11年蒸發約1.6%。