6新盤周末推售185伙 意嵐佔139戶

新盤市場氣氛轉淡，全新盤尚待登場。一手市場於今、明兩日有至少6個樓盤推售合共約185伙，儘管推售量按周增約三成，惟仍屬較低水平。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，安排明日作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙，折實平均呎價約11,813元。

將發售單位涵蓋開放式戶至三房間隔，折實價由223.4萬至993.6萬元，折實呎價約9,670元起。該盤由上月底起展開銷售，迄今累沽約316伙，佔該期數692伙約46%，並套現逾10.6億元。

新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，隨着9月減息預期升溫，有機會推動更多用家轉租為買，買家或加快入市。

柏蔚森系列是7月的吸金王，受用家及投資者歡迎，其中即供比列佔七成。