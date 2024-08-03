產經

6新盤周末推售185伙 意嵐佔139戶

意嵐提供692伙，迄今售出約46%單位。 意嵐提供692伙，迄今售出約46%單位。
意嵐提供692伙，迄今售出約46%單位。
新盤市場氣氛轉淡，全新盤尚待登場。一手市場於今、明兩日有至少6個樓盤推售合共約185伙，儘管推售量按周增約三成，惟仍屬較低水平。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，安排明日作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙，折實平均呎價約11,813元。
將發售單位涵蓋開放式戶至三房間隔，折實價由223.4萬至993.6萬元，折實呎價約9,670元起。該盤由上月底起展開銷售，迄今累沽約316伙，佔該期數692伙約46%，並套現逾10.6億元。
Seasons Bay 3期單日沽5伙
除了上述項目外，其他則為餘貨盤。其中，長實集團(01113)旗下已屆現樓的沙田名日‧九肚山，早前推出「一蚊雞車位」連同單位發售，涉及6伙，三房戶連車位折實價由1,996.8萬元起，於今日開售。同樣屬現樓，宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，日前大幅增加折扣，變相減價約兩成後，今日開售11伙，開放式戶折實價由388.8萬元起。
近期單日一手成交徘徊於約10宗左右水平，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨單日連錄5宗成交，總成交金額3,159.98萬元。最新售出的單位涵蓋一房至三房間隔，成交價介乎521.4萬至715萬元，呎價14,143至14,897元，買家另可享最多17%現金回贈。當中的6A座7樓A2室，為實用面積437方呎的兩房連儲物室單位，成交價636.27萬元，呎價約14,560元。
柏蔚森III三房賣1417萬破頂
同時，新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森III，亦連沽4伙，吸金逾3,529.8萬元。該系列項目開售3周，累沽274伙。最新售出的單位包括第1座8樓A室，實用面積666方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價1,417.8萬元，呎價約21,288元，成交價再創項目新高。
新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，隨着9月減息預期升溫，有機會推動更多用家轉租為買，買家或加快入市。
柏蔚森系列是7月的吸金王，受用家及投資者歡迎，其中即供比列佔七成。
柏蔚森的預計關鍵日期為明年8月31日。柏蔚森的預計關鍵日期為明年8月31日。
柏蔚森的預計關鍵日期為明年8月31日。
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